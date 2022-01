OTOMO The Complete Works: il ritorno dell’autore di Akira

La casa editrice Kodansha ha annunciato il progetto OTOMO The Complete Works, nel quale ogni singola opera di Katsuhiro Otomo verrà ripubblicata, dagli storyboard di Akira a molti lavori fuori catalogo da anni

Il nuovo anno comincia alla grande, per fan e collezionisti del sensei Katsuhiro Otomo. L’autore asceso al mito con Akira, in collaborazione con la casa editrice Kodansha, ha annunciato una nuova serie che mira a raccogliere trent’anni di arte.

Il progetto si chiama OTOMO The Complete Works, e raccoglierà non solo i manga del sensei, ma anche bozze, saggi e altre chicche. L’obbiettivo è quello di rivivere la carriera di questo grande autore, in ordine quasi cronologico, con alcune eccezioni.

Non solo Akira: Otomo è un autore prolifico, che ha lavorato, oltre che nel fumetto, nell’editoria e nel cinema.

Il calendario di OTOMO The Complete Works

Le pubblicazioni partono il 21 gennaio, con la serie breve Sogni di Bambini, e una collezione di storyboard di Akira intitolata “Animation AKIRA Storyboard 1“. Entrambi i titoli sono introvabili da molto tempo.

Si proseguirà poi a cadenza bimestrale. A marzo sara il turno di Boogie Woogie Waltz e Animation AKIRA Storyboard 2. Il mese successivo, a maggio, uscirà la raccolta Highway Star, e Scripts 1, una collezione di sceneggiature dei film a cui ha partecipato l’autore.

A luglio uscirà il volume unico di Animation AKIRA, insieme a Sayonara Nippon. A settembre avremo l’uscita del manga Fireball, e un volume unico del libro uscito insieme al film Mushishi.

Il progetto si concluderà a novembre, con A Gun Report, il primo manga pubblicato da sensei Otomo.

Si spera che questo ambizioso progetto editoriale arriverà, in qualche modo, anche in Italia, ma al momento non ci sono notizie in merito. Molte opere non vedono la carta stampata da anni e anni.

I collezionisti, in ogni caso, non dovrebbero farsi scappare l’opportunità di ordinare i volumi. Kodansha ha creato un sito ufficiale dal quale è possibile procedere con i preordini. Chi preordinerà riceverà, oltre ai volumi, un biglietto esclusivo che può essere scambiato con altri prodotti.