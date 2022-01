INNO3D GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 / OC: finalmente la fascia bassa!

Dopo diversi anni di attesa, finalmente vediamo la sigla RTX accanto ad una scehda di fascia bassa. Tra le più interessanti soluzioni custom basate sulla nuova GPU NVIDIA abbiamo INNO3D GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 / OC

Dopo l’annuncio ufficiale di NVIDIA al CES 2022, molto produttori di GPU stanno già preparando i modelli da vendere con le proprie soluzioni custom. Anche INNO3D presenta la sua GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 / OC che promette ottime prestazioni grazie al design personalizzato dallo storico produttore che prevede un sistema di raffreddamento con due ventole da 9 cm per mantenere una temperatura di livello ottimale quando questa scheda alimenta la sessione di gioco.

INNO3D GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 / OC: finalmente gaming al prezzo giusto?

Fondata nel 1998 con l’obiettivo di sviluppare prodotti hardware per computer all’avanguardia su scala globale e avanti veloce fino ai giorni nostri, INNO3D è ora ben consolidato nella comunità di gioco e nota per l’approccio innovativo e audace al design e alla tecnologia. Le GPU GeForce RTX 3050 offrono le prestazioni e l’efficienza dell’architettura NVIDIA Ampere a più giocatori che mai ed è la prima GPU desktop di classe 50 ad alimentare gli ultimi giochi ray traced a oltre 60 fps. L’RTX 3050 è dotato di core RT di seconda generazione per il ray-tracing e di core Tensor di terza generazione per DLSS e AI. Il ray tracing è il nuovo standard nei giochi e l’RTX 3050 lo rende più accessibile che mai

Le caratteristiche

Le schede grafiche INNO3D più popolari sono quelle della serie TWIN X2 / OC e la INNO3D GeForce RTX 3050 non è esente da questa regola. Con due grandi pale della ventola a falce da 9 cm e una superficie del dissipatore di calore di 360477 mm² per la versione overcloccata che fornisce un eccellente controllo della temperatura e che consente alla scheda di funzionare al livello ottimale. Specialmente per la versione OC overcloccata di fabbrica queste caratteristiche di raffreddamento sono particolarmente importanti in modo che la scheda possa funzionare a velocità di clock più elevate senza sacrificare le prestazioni di gioco. Per proteggere la tua scheda grafica da piegamenti involontari, abbiamo aggiunto una piastra posteriore INNO3D per rinforzare la scheda che consente di montarla in qualsiasi posizione senza preoccupazioni.

Anni di ricerca e sviluppo hanno consentito a INNO3D di fare progressi tecnologici, spingendo continuamente i confini e rafforzando la propria esperienza nel settore delle GPU. Oggi la tecnologia di INNO3D può fare la differenza per i giocatori di fascia alta e i professionisti della creazione di design che ottengono prestazioni elevate con un eccezionale controllo della temperatura e livelli di rumorosità super silenziosi. INNO3D sta ora lavorando duramente per rendere disponibili le nuove GPU INNO3D GeForce RTX 3050 presso tutti i rivenditori ufficiali. Per ulteriori informazioni sui prodotti INNO3D, potete visitare www.inno3d.com. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!