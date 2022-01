Rainbow Six Extraction: ecco frame rates e risoluzione del nuovo titolo

Rivelati frame rates e risoluzione del nuovo Rainbow Six Extraction. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

L’ultimo capitolo del celebre sparatutto tattico di Ubisoft è ormai in dirittura d’arrivo, e sono sempre di più le informazioni che vengono rivelate in merito al gioco. Nelle scorse ore, la software house ha infatti rivelato alcune informazioni tecniche riguardanti risoluzione e frame rates di Rainbow Six Extraction, atteso per tutte le piattaforme il prossimo 20 gennaio. Siete pronti per tornare sul campo di battaglia?

Pubblicate informazioni su risoluzione e frame rates di Rainbow Six Extraction

Conosciuto originariamente con il nome di Quarantine, del nuovo Rainbow Six si è parlato molto negli scorsi mesi. Molto atteso dalla community (soprattutto considerato il successo del suo predecessore), nel titolo, che sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass, verremo chiamati a fronteggiare una minaccia aliena, cooperando con altri giocatori per sterminare gli abomini che minacciano l’umanità. Fondamentali, come sempre, saranno le scelte tattiche operate dalla squadra, che dovrà collaborare attivamente per portare a casa la pelle.

Dopo aver rivelato, negli scorsi mesi, i requisiti richiesti per la versione PC del gioco, ora gli sviluppatori annunciano che Rainbow Six Extraction girerà ad una risoluzione di 1080p con un frame rates di 30 FPS su console old gen, mentre su PS5 e Series X il titolo raggiungerà i 4K a 60 FPS. Infine pare che gli utenti con un PC di fascia alta dovrebbero riuscire a godere del titolo alla bellezza di 120 FPS. Malgrado la natura cross gen del titolo, sembra dunque che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione e non vediamo l’ora di provare con mano il titolo.

E voi cosa ne pensate? Proverete questo nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.