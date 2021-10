One Piece: Sanji sta diventando un mostro? | Jump Highlights

Torna One Piece questa settimana, e Sanji vede il suo corpo diventare sempre più simile a quello degli odiati fratelli. C’è modo di tornare indietro? Gli altri manga di Shonen Jump brillano, specialmente le novità

Negli ultimi capitoli di One Piece, abbiamo assistito allo scontro tra Sanji e Queen farsi sempre più violento. Man mano che la difficoltà aumenta, il nostro cuoco sta rivelando una resistenza fuori dal comune, completamente anomala: sia lui che il suo avversario credono si tratti dei geni di Judge che si risvegliano.

Come infatti sappiamo, il padre di Sanji ha corrotto il DNA dei figli alla nascita, di modo da trasformali in macchine da guerra prive di sentimenti. Grazie al sacrificio della madre, Sora, Sanji è l’unico che nasce invece del tutto umano.

Ma, a quanto pare, i geni impiantati da Judge potrebbero essere ancora nel suo corpo, dormienti, e in fase di risveglio. Sanji si spaventa al pensiero di diventare come i fratelli, ma sarà davvero quello che sta accadendo? E, nel caso, come potrà fare a evitarlo? Al momento, la situazione non è chiara, e non dobbiamo trarre conclusioni affrettate.

Nel frattempo, Killer riesce a sconfiggere Hawkins, con una mossa spettacolare, permettendo al suo capitano, e a tutta l’alleanza, di fare un altro passo verso la vittoria finale.

Non solo One Piece: altri Highlights di Shonen Jump

Questa settimana One Piece è tornato tra le pagine della rivista, mentre è My Hero Academia a prendersi una pausa dall’epico scontro tra Star and Stripes e l’All for One. L’alternarsi tra i titoli di punta sta permettendo ad altri manga di risaltare, specialmente alcune novità promettenti che sono appena arrivate, o stanno raggiungendo la notorietà planetaria in questo momento. Come al solito, la rivista può essere letta integralmente sul sito ufficiale MangaPlus.

Tra i titoli più freschi spicca certamente Mashle: Magic and Muscles, che sta per uscire in Italia proprio a fine mese. L’opera in patria è arrivata al capitolo 83, con una crescita sorprendente a livello qualitativo, e il protagonista, Mash, che si è fatto tanti nuovi amici ed è pronto a diventare Visionario Divino, pur essendo privo di magia.

Ottima performance anche per The Elusive Samurai, di Yusei Matsui (Assassination Classroom), che sta avendo grande successo nel portare una serie storica in modo attuale. Matsui non lesina nel creare immagini disturbanti anche in quest’ultimo capitolo, dando alla sua opera un taglio unico nel suo genere.