Dopo il deludente Marvel’s Avengers, Square Enix prova a rimpolpare il parco titoli dedicato agli eroi Marvel con Guardians of The Galaxy, in arrivo proprio domani, 26 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch (solo in cloud). Dal suo annuncio, avvenuto nel corso dell’E3 2021, abbiamo visto veramente un’infinità di materiale sul titolo sviluppato da Eidos Montreal (autori degli ultimi due Deus Ex, Human Revolution e Mankind Divided), culminato in un portentoso trailer di lancio rilasciato ormai diversi giorni fa. L’attesa volge al termine e tutti gli appassionati dei Guardiani della Galassia stanno per mettere mano su un titolo decisamente promettente, e che dovrà ben farsi perdonare le azzardate (e discutibili) scelte fatte con Avengers. Prima di tutto, però, vediamo insieme la lista trofei completa rilasciata giusto qualche ora fa.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Marvel’s Guardians of the Galaxy consta di 59 statuette totali, di cui 54 di bronzo, 3 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. prima di iniziare, vi ricordiamo che, come spesso accade per queste guide, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Sconsigliamo quindi di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Marvel’s Guardians of the Galaxy. Detto questo, iniziamo!

La prima metà dei trofei di bronzo | Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelata la lista trofei!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Una scommessa rischiosa : Completa il capitolo 1.

: Completa il capitolo 1. Beccati : Completa il capitolo 2.

: Completa il capitolo 2. Il prezzo della libertà : Completa il capitolo 3.

: Completa il capitolo 3. La regina dei mostri : Completa il capitolo 4.

: Completa il capitolo 4. Paga o muori : Completa il capitolo 5.

: Completa il capitolo 5. Tra la Roccia e il martello : Completa il capitolo 6.

: Completa il capitolo 6. Confusione canina : Completa il capitolo 7.

: Completa il capitolo 7. La Matriarca : Completa il capitolo 8.

: Completa il capitolo 8. Mali estremi : Completa il capitolo 9.

: Completa il capitolo 9. Prova di fede : Completa il capitolo 10.

: Completa il capitolo 10. Il dominio della mente : Completa il capitolo 11.

: Completa il capitolo 11. Se non Knowhere, dove? : Completa il capitolo 12.

: Completa il capitolo 12. Contro ogni previsione : Completa il capitolo 13.

: Completa il capitolo 13. Tra le fiamme : Completa il capitolo 14.

: Completa il capitolo 14. Promesse infrante : Completa il capitolo 15.

: Completa il capitolo 15. Il Magus : Completa il capitolo 16.

: Completa il capitolo 16. L’uomo che sussurrava ai lama : Cattura il mostro della zona di quarantena.

: Cattura il mostro della zona di quarantena. Polpo in umido : Sconfiggi l’Abitatore del buio.

: Sconfiggi l’Abitatore del buio. Terapia familiare : Sconfiggi i Fratelli di Sangue.

: Sconfiggi i Fratelli di Sangue. Cocco di mamma : Sconfiggi la visione di Meredith Quill.

: Sconfiggi la visione di Meredith Quill. Scontro titanico : Sopravvivi all’incontro con le manifestazioni di Thanos.

: Sopravvivi all’incontro con le manifestazioni di Thanos. Fin Fang BOOM : Sconfiggi Fin Fang Foom.

: Sconfiggi Fin Fang Foom. Infedele : Sconfiggi il Grande Unificatore Raker.

: Sconfiggi il Grande Unificatore Raker. Critica letteraria : Sconfiggi il Magus.

: Sconfiggi il Magus. Automiglioramento : Acquista la prima abilità di Star-Lord.

: Acquista la prima abilità di Star-Lord. Squadra dinamica : Acquista almeno un’abilità speciale per Gamora, Drax, Rocket e Groot.

: Acquista almeno un’abilità speciale per Gamora, Drax, Rocket e Groot. Potere assoluto: Acquista tutte le abilità speciali per i tuoi compagni.

La seconda metà dei trofei di bronzo | Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelata la lista trofei!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda parte:

Rabbrividiamo : Ottieni l’elemento ghiaccio per le armi di Star-Lord.

: Ottieni l’elemento ghiaccio per le armi di Star-Lord. Diamoci una scossa : Ottieni l’elemento elettricità per le armi di Star-Lord.

: Ottieni l’elemento elettricità per le armi di Star-Lord. Vento di passioni : Ottieni l’elemento vento per le armi di Star-Lord.

: Ottieni l’elemento vento per le armi di Star-Lord. Magma mia : Ottieni l’elemento plasma per le armi di Star-Lord.

: Ottieni l’elemento plasma per le armi di Star-Lord. Un aiutino? : Rianima un compagno di squadra neutralizzato.

: Rianima un compagno di squadra neutralizzato. Vai e stordisci : Stordisci 25 nemici.

: Stordisci 25 nemici. Giù le mani, Nova Corps : Interrompi un Centurione Nova con l’attacco di opportunità di Gamora.

: Interrompi un Centurione Nova con l’attacco di opportunità di Gamora. Bestialata : Interrompi uno slakebeast con l’attacco di opportunità di Drax.

: Interrompi uno slakebeast con l’attacco di opportunità di Drax. Tu non sei Groot : Interrompi un Wendigo inarrestabile con l’attacco di opportunità di Groot.

: Interrompi un Wendigo inarrestabile con l’attacco di opportunità di Groot. Drax lo Squartatore : Squarta un Inquisitore con l’attacco di opportunità di Drax.

: Squarta un Inquisitore con l’attacco di opportunità di Drax. Forza inarrestabile : Raggiungi l’Impeto massimo 10 volte.

: Raggiungi l’Impeto massimo 10 volte. La folla è in delirio : Esegui un attacco Stile 10 volte.

: Esegui un attacco Stile 10 volte. Mettili in riga, stendili tutti : Sconfiggi 15 nemici storditi con un colpo caricato.

: Sconfiggi 15 nemici storditi con un colpo caricato. Piovono proiettili : Sconfiggi 15 nemici con l’abilità Mezzogiorno di fuoco di Star-Lord.

: Sconfiggi 15 nemici con l’abilità Mezzogiorno di fuoco di Star-Lord. Oltre alla beffa, il dann o: Sconfiggi 10 nemici colpiti dall’abilità Ira di Katath di Drax.

o: Sconfiggi 10 nemici colpiti dall’abilità Ira di Katath di Drax. Perfettamente addestrata : Sconfiggi 10 nemici con l’abilità Carnefice di Gamora.

: Sconfiggi 10 nemici con l’abilità Carnefice di Gamora. Il troppo scoppia : Sconfiggi 20 nemici con l’abilità Raffica a cinque canne di Rocket.

: Sconfiggi 20 nemici con l’abilità Raffica a cinque canne di Rocket. Erboristeria : Rianima o cura i compagni 10 volte con l’abilità Dono della flora di Groot.

: Rianima o cura i compagni 10 volte con l’abilità Dono della flora di Groot. Questione di altitudine : Sconfiggi 20 nemici con l’abilità Occhio del ciclone di Star-Lord.

: Sconfiggi 20 nemici con l’abilità Occhio del ciclone di Star-Lord. Amici per la morte : Esegui un’auto-combo con Gamora.

: Esegui un’auto-combo con Gamora. Stretta di mano katathiana : Esegui un’auto-combo con Drax.

: Esegui un’auto-combo con Drax. Mira assistita : Esegui un’auto-combo con Rocket.

: Esegui un’auto-combo con Rocket. Cade! : Esegui un’auto-combo con Groot.

: Esegui un’auto-combo con Groot. Capitano premuroso : Trova metà degli oggetti Guardiani.

: Trova metà degli oggetti Guardiani. A pennello! : Trova e indossa un costume.

: Trova e indossa un costume. Paga la multa e taci : Paga la multa ai Nova Corps.

: Paga la multa ai Nova Corps. Ti rode, roditore?: Vinci la scommessa con Rocket.

I trofei d’argento | Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelata la lista trofei!

Passiamo ora alle statuette d’argento:

Gestione perfetta : Trova tutti gli oggetti Guardiani di uno dei Guardiani.

: Trova tutti gli oggetti Guardiani di uno dei Guardiani. Passione per la moda : Trova e indossa tutti i costumi.

: Trova e indossa tutti i costumi. Storie da raccontare: Ottieni il 65% delle voci per ciascuna categoria del Compendio Galattico.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelata la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con il trofeo d’oro:

Guardians of the Galaxy: Completa Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Infine, scopriamo insieme il titolo del platino di Marvel’s Guardians of the Galaxy:

È il nostro lavoro: Ottieni tutti i trofei.

