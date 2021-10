Il 2021 sembra essere l’anno giusto per fare lo YouTuber. Scopriamo insieme perché è il momento giusto pe iniziare

Anno di grazia 2021, il mondo sta andando avanti in maniere sempre più “particolari”, questo soprattutto a causa della pandemia, ma anche perché con l’avanzare del Web 2.0 si sono andati a creare sempre più lavori che si possono fare comodamente da casa.

E così vuoi fare lo YouTuber, è l’anno giusto!

Con questo non ci si vuole riferire a quei classici annunci di lavoro truffaldini che, promettendo di poter lavorare ovunque oppure più semplicemente da casa propria, si rivelano essere poco più che una sorta di call center, buzz marketing o marketing piramidale. Insomma, per usare un eufemismo, non si tratta di quei “oggi sono veramente euforico”.

Lavori come il copywriter, il ghostwriter, il content creator, il social media manager, lo streamer ed altri inglesismi vari vanno dunque ad aggiungersi alle professioni più classiche con le altrettanto classiche otto ore di lavoro giornaliere alle quali si va a sommare del tempo aggiuntivo come la pausa pranzo oppure il tragitto che occorre percorrere per fare casa lavoro e viceversa alla fine della giornata.

In tutto ciò un sito che sta andando sempre di più per chiunque voglia dimostrare al mondo le proprie capacità, le proprie idee e la propria originalità è sempre YouTube anche se va detto che Twitch gli sta dando non poco “filo da torcere”.

Il social network viola, infatti, è il vero e proprio sovrano delle live ed ha visto una crescita senza eguali, al pari del “competitor rosso”, soprattutto durante i duri mesi che hanno caratterizzato il lockdown.

Sicuramente tutti voi, almeno una volta nella vita, avrete pensato ad una cosa del tipo “quasi quasi lo faccio anche io, ma come aumentare le visualizzazioni su YouTube?”. Una domanda più che legittima che, sicuramente, si è posto anche il giovane PewDiePie con un canale che conta circa 110 milioni di iscritti, migliaia su migliaia di visualizzazioni ogni giorno e più di 4.000 video. Sì, insomma, grandi numeri!

Prima di tutto si possono acquistare visualizzazioni, commenti, like ed anche dislike, ma va detto che non esiste una vera e propria “formula magica” che permetta di raggiungere, in un arco di tempo relativamente breve, il tanto agognato successo sulla piattaforma video per eccellenza.

Ciò che occorre veramente è un’idea iniziale perciò occorre scegliere attentamente quale tipo di canale creare e perseguire lungo quella via andando ad analizzare i principali competitor, proponendo contenuti innovativi, fornire anche una certa qualità sia del video che del sonoro e costruire poi una solida fan base anche tramite un utilizzo mirato dei principali social network come Instagram oppure Facebook.

Quindi, se volete creare un canale di reaction, di gameplay, di recensioni varie oppure di musica, il vero consiglio è quello di impegnarsi e cercare di impiegare accuratamente ogni momento libero possibile verso l’ideazione di un contenuto che possa piacere ad un ampio pubblico.

Inoltre non scordate mai che una collaborazione e qualche sponsorizzazione, a volte, possono fare davvero la differenza per la crescita di un canale. Il resto spetta a voi, alla vostra fantasia ed alla vostra tenacia, ergo, mai mollare! Potrà sembrare una banalità, ma se ci pensate bene, è questa la base solida dalla quale lanciarsi.