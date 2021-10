My Hero Academia rivela gli eroi dall’estero | Jump Highlights

Il nuovo capitolo di My Hero Academia introduce gli eroi delle altre nazioni mondiali, pronti ad aiutare il Giappone. Tra essi Star and stripe, la numero uno degli Stati Uniti. One-shot speciale per il nuovo manga rivelazione Dandadan

Con il Giappone in ginocchio a causa dell’evasione di massa dei villain da Tartarus, ora più che mai c’è bisogno di rinforzi. Così, nel capitolo di questa settimana My Hero Academia finalmente ci presenta alcuni degli eroi delle altre nazioni della terra.

Tra essi, Salaam, un eroe palesemente egiziano, e Big Red Dot, la cui invece nazionalità è ignota. Finora, questi eroi non hanno potuto intervenire a causa dell’interferenza dei rispettivi governi, che esitano di fronte a una così complicata situazione internazionale.

Un eroe, tuttavia, ha già deciso di agire autonomamente: l’eroina numero uno degli USA, Star and Stripe, è già diretta in Giappone. Da quello che dice, è stata studentessa di All Might in passato, da qui la decisione di aiutarlo.

Vista la piega politica presa da My Hero Academia con l’ultima saga, chissà che la scelta degli Stati Uniti come paese interventista non sia una nuova metafora, che finirà per mettere Star and Stripe sotto una lente critica.

Non solo My Hero Academia: altri highlights di Shonen Jump

Nelle uscite di questa settimana su MangaPlus spicca un one-shot di Dandadan, uno dei nuovi manga shonen di maggior successo e potenziale di Jump.

La vicenda coinvolge i protagonisti Takakura ed Ayase nello scontro con un alieno, in grado di trasformare le persone in lattine. Il one-shot è una sintesi perfetta di Dandadan: battaglie, situazioni bizzarre, e il complicato quanto tenero rapporto tra Takakura ed Ayase.

One Piece è presente anche questa settimana, con lo scontro tra Rufy e Kaido che raggiunge la sua fase definitiva, ancora una volta in uno contro uno. Yamato e Momonosuke, nel frattempo, devono impedire la caduta di Onigashima, dato che Kaido sta iniziando a perdere forza.