My Hero Academia: Shigaraki è libero | Jump Highlights

Nel nuovo numero di My Hero Academia, ‘intervento di Kurogiri permette a Shigaraki di sfuggire a sua volta dalla trappola degli eroi, ma anche dall’influenza dell’All for One. In Akane-Banashi, la nostra Akane andrà a un appuntamento con Jumbo

La liberazione di Kurogiri, sottomesso all’All for One, ha distrutto i piani degli eroi per la battaglia finale. Mentre le copie di Toga/Double travolgono le forze alleate, alcune di esse arrivano nella “gabbia” dove Midoriya e Shigaraki stanno combattendo. E, nel momento in cui il quirk di Eraserhead non è più attivo, il Villain può usare la sua devastante abilità.

Nel numero 377 di My Hero Academia, le cose si mettono male per gli eroi, e per il mondo. Il quirk distruttivo di Shigaraki può consumarlo per intero. Ma, mentre Deku cerca di riprendersi dall’uso dei quirk dell’One for All, gli spiriti dei suoi predecessori notano un fatto peculiare.

Infatti, in questo momento Shigaraki è sè stesso, la sua volontà libera dall’influenza dell’All for One. Senza di essa, può esserci una speranza di fermare il giovane villain? Come sempre, potremo seguire gli sviluppi in simulcast su MangaPlus la prossima settimana.

Non solo My Hero Academia: Altri Highlights di Shonen Jump

La copertina della rivista questa settimana è dedicata al sempiterno One Piece, di cui avevamo già discusso gli spoiler la scorsa settimana.

In Akane-Banashi, la giovane rakugoka Akane ha necessità di apprendere una nuova storia, e si sta affidando alla sensei Urara Ransaika. Purtroppo, la sua personalità dirompente male si adatta a quella della Oiran protagonista del racconto.

Il consiglio di Urara è, semplicemente, andare a un appuntamento con un ragazzo. Un’imbarazzatissima Akane si ritrova quindi a uscire a pranzo con l’ex compagno di classe Jumbo.

Undead Unluck e Mashle: Magic and Muscles, entrambi manga pubblicati all’inizio del 2020, stanno raggiungendo quella che sembra la loro conclusione. In particolare, Mashle affronta l’apparentemente invincibile fratello, e, dopo di lui, si ritroverà finalmente faccia a faccia con il vero padre.