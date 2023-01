Ooze: un leak mostra il probabile nuovo shooter per PS5

Un recente leak ha mostrato delle immagini relativi ad un probabile nuovo shooter in uscita su PS5: Ooze. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Un nuovo e recente leak ha suggerito l’uscita di un nuovo titolo sci-fi in uscita per la console di casa Sony e in sviluppo proprio presso Sony XDev. Il titolo, stando alle indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi Ooze e dovrebbe essere sviluppato con Unreal Engine 5 e ovviamente si tratta di un gioco alle prime fasi di sviluppo e realizzazione e che dovrebbe uscire per PS5.

Un leak mostra Ooze, prossimo titolo per PS5?

Ooze, stando al video che sta circolando in queste ore sul web, sarebbe, come già detto, uno shooter sci-fi in uscita per PS5 e probabilmente, la direzione dello sviluppo, dovrebbe essere stata affidata a People Can Fly. A suggerire quest’ultimissima informazione è la scritta “RED” in basso a destra del video, dicitura che proprio People Can Fly utilizza per i suoi nuovi progetti. Il video è stato postato su Twitter e il cinguettio in questione appartiene alla pagina SupernovasTV:

Eis o leak de um early game first party da Sony. Trata-se de um RPG Sci-fi, provavelmente feito na UE5. Estúdio seria o XDev e mais leaks irão surgir este ano. As pessoas estão apelidando o jogo de "Gears of Effect". pic.twitter.com/EPCc8tuHma — SUPERNOVAS (@supernovastv) January 8, 2023

Nel video è possibile vedere innanzitutto un personaggio in terza persona e sullo sfondo un mostro alieno di grandissime dimensioni che si appresta a scalare un intero edificio. In molti hanno notato la somiglianza con Gears of War e Outriders. Siamo, dunque, di fronte ad un possibile nuovo progetto per Sony ma, considerando tutti gli altri titoli in sviluppo, quasi sicuramente risentiremo parlare di Ooze a partire dal 2024 o, essendo fiduciosi, nel tardo 2023. Rimarremo sicuramente in attesa di ulteriori novità.

