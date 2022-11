My Hero Academia: Kurogiri è libero | Jump Highlights

Il campo della battaglia finale di My Hero Academia si trasforma a causa dell’entrata in campo di Kurogiri, vanificando la strategia degli eroi. Jump questa settimana propone Ichigoki’s Under Control!!, nuovo gag manga di Seiji Hayashi

Present Mic non è riuscito a fermare Spinner in tempo: Kurogiri è stato liberato, e ora, con il suo potere di teletrasporto, gli eroi non riusciranno più a mantenere separati Shigaraki, l’All for One e gli altri villain.

Così, Dabi, che sembra stare in piedi solo per miracolo, sfugge al fratello Shoto e si trova finalmente a fronteggiare il padre. Non è da solo: anche Himiko Toga viene portata sullo stesso campo di battaglia, nella forma di Jin Bubaigawara, grazie al suo potere. Hawks si ritrova quindi a fronteggiare il volto del villain che ha ucciso.

La cosa peggiore tuttavia è che Kurogiri, intrappolando Mic, arriva nell’arena dove Midoriya sta affrontando Shigaraki. Attaccando il gruppo di Aizawa, ora i poteri dell’All for One non potranno più essere bloccati.

My Hero Academia si avvia verso il climax precedente alla conclusione dell’opera, continuando a riservare sorprese. Nonostante il setup delle arene sia risultato affrettato e un po’ clichè, la carica emotiva che caratterizza l’opera rimane altissima. Come sempre, potete leggere l’ultimo capitolo in simulcast su MangaPlus.

Non solo My Hero Academia: prime impressioni di Ichigoki’s Under Control!!

Ichigoki è cresciuto insieme all’amica Misao, finchè lei non è diventata troppo bizzarra coi suoi folli esperimenti. La ragazza ha un genio fuori dal comune, ma non accompagnato da saggezza, e finisce sempre per creare guai.

Questa volta il problema è grave: Ichigoki è stato portato in fin di vita da un gorilla impazzito, e Misao, per salvarlo, l’ha trasformato in un cyborg. Avendo lei a sua volta avuto un problema con una medicina che rimpicciolisce il corpo, ha optato per diventare il pilota del ragazzo-cyborg. Adesso, Ichigoki deve cercare di nascondere la sua natura, ma la sbadata pilota renderà tutto complicato.

Questa settimana Shonen Jump propone un nuovo gag manga, creato da Seiji Hayashi. L’autore viene presentato come attivo da diversi anni, ma con solo due opere alle spalle, entrambi gag manga dalla durata breve.

Il nuovo titolo si presenta come il più classico dei gag manga giapponesi a tema umorismo assurdo. Fa poco o nulla per spiccare nel panorama della rivista, che ha visto opere simili “low effort” apparire e scomparire rapidamente negli ultimi due anni.