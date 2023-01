One Piece: le anticipazioni del capitolo 1071

Weekly Shonen Jump uscirà settimana prossima, dopo le feste, ma gli spoiler del nuovo capitolo di One Piece sono già online. Ve li raccontiamo

Bartolomew Orso giunge alla base della Red Line, e sembra stia per rimettere in scena la scalata del mecha del Regno Antico di duecento anni fa. Ad Egghead, un misterioso alleato e un traditore altrettanto ignoto fanno la loro mossa. E Garp giunge al G14, con tutta l’intenzione di attaccare Beehive.

Questo ed altro ci racconta Eiichiro Oda nel primo capitolo dell’anno nuovo di One Piece, il 1071. Per via delle festività, il nuovo numero di Weekly Shonen Jump che lo contiene non uscirà prima di lunedì prossimo (domenica per noi su MangaPlus). Tuttavia, la rivista è già stampata e pronta per la vendita, e questo ha permesso alle tavole di raggiungere il web.

Come di consueto, Oda ci stupisce, e il suo racconto genera sempre più domande che risposte. Considerato che il manga sarà in pausa per la settimana successiva, i lettori avranno molto tempo per arrovellarcisi.

Gli sviluppi più recenti di One Piece – Capitolo 1071

Come mai Orso ha scelto di tornare a Marie Geoise proprio ora? Si tratta di un ordine di Vegapunk? Dei Draghi Celesti? Oppure è solo un errore di percorso verso Egghead?

La situazione nell’isola del futuro si complica: Vegapunk decide di contattare un alleato ignoto che sta nascondendo dal Governo, ed egli accetta di aiutare senza indugio, ma nulla su di lui ci viene mostrato. Le teorie sull’identità di tale personaggio si sprecano, ma la verità è che non abbiamo elementi per fare ipotesi credibili. Sappiamo solo che è ricercato e forte al punto da poter affrontare la CP0.

Poco dopo la chiamata, le difese del Frontier Dome vengono misteriosamente hackerate, permettendo a Lucci e soci di accedere alla sommità dell’isola. I vari Vegapunk non hanno idea di cosa sia potuto accadere. C’è un traditore ad Egghead, oltre ad un alleato.

Infine, due rapidi cambi di scena ci mostrano altri personaggi: Kid ha raggiunto la leggendaria isola di Elbaf, e Garp invece arriva al G14, raccogliendo le preghiere di Hermeppo. Promette di salvare Koby, semplicemente recandosi a Beehive, l’isola dove “Barbanera” Teach si è insediato.

I fan sono preoccupati per questo ultimo sviluppo; la forza di Garp è indiscussa, ma anche l’astuzia e la perfidia di Teach sono ben note. Soprattutto, il nonno di Rufy è praticamente da solo, essendo la marina impegnata ad Egghead con Kizaru. Con il fato di Law ancora ignoto, un altro amato personaggio potrebbe finire tra le grinfie del malvagio imperatore.

E voi cosa ne pensate di questo capitolo 1071 di One Piece?