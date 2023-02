La nostra selezione di 3 libri in uscita a febbraio 2023. Ecco un assaggio di cosa propone il mercato italiano in questo mese

Il mercato editoriale italiano non si ferma, e anzi anche nel 2022 il nostro paese si è confermato come sesta editoria a livello mondiale. Anche a febbraio il mercato ci propone un ampio numero di pubblicazioni, noi ne abbiamo scelti alcuni per voi. Ecco quindi 3 libri in uscita a febbraio 2023.

Ora ti vorrei qui di Kathleen Glasgow

Emory Ward è apparentemente la figlia perfetta, ubbidiente sorella premurosa del fratello Joey. Tutto però cambia quando si trova coinvolta in un terribile incidente che porta alla morte di una ragazza, e a causa del quale si scopre della tossicodipendenza del fratello; da quel momento, Emory sente il bisogno di essere notata e si rende conto di come le persone siano più complesse e bisognose di quanto non sembrino, cosa che prima non aveva mai notato. Ora ti vorrei qui è disponibile su tutte le piattaforme di acquisto a partire dal 14 febbraio.

Lezioni di Ian McEwan | Libri in uscita a febbraio2023

Alla fine della seconda Guerra Mondiale, il giovane Roland Baines vede la sua vita totalmente sconvolta a causa dell’inizio di una relazione con l’insegnante di piano Miriam Cornell, la quale scomparirà improvvisamente 25 anni dopo. Baines si ritroverà costretto a fare i conti con un’esistenza senza radici e a cercare risposte nella storia della sua famiglia, cercando risposte in ogni angolo della sua esistenza e cercando di evitare rimorsi e occasioni perse. Lezioni di Ian McEwan è disponibile a partire dal 28 febbraio.

L’apprendista assassino di Robin Hobb | Libri in uscita a febbraio 2023

Nella selezione dei nostri 3 libri in uscita a febbraio 2023 segnaliamo anche L’apprendista assassino, romanzo di Robin Hobb edito Mondadori, in uscita dal 7 febbraio. L’uscita è in realtà un’edizione celebrativa di un classico, primo numero di una saga fantasy.

Fitz è figlio illegittimo del principe Galante ed è cresciuto insieme agli stallieri del padre, nascosto agli sfarzi della corte. L’unico a non trattarlo male è il re Sagace, il quale si è accorto che nel giovane scorre sangue della magica Arte; questo lo porterà a farlo addestrare in segreto alle tecniche dell’assassinio. Quando Fitz è ormai cresciuto, sul regno incombe la minaccia dei pirati, e il protagonista si ritrova a dover portare avanti la sua prima missione.

Ecco le nostre tre scelte tra i libri in uscita a febbraio 2023; voi quale acquisterete?