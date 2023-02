Pokémon Unite: guida a Comfey, nuovo personaggio di supporto

Il Pokemon Comfey si unisce finalmente al roster dei personaggi in Pokemon Unite. Scopriamo tutte le sue caratteristiche in questo articolo dedicato

Questa è una notizia che farà gola a tutti i videogiocatori ancora attivi su Pokémon Unite, è infatti approdato sull’isola di Heos Comfey, un pokémon di supporto a lungo raggio che potrebbe rappresentare per la squadra un passo importante verso la vittoria. In questo articolo andremo a sviscerarne tutte le caratteristiche analizzando proprio il nuovo mostriciattolo che va ad aggiungersi ad un già corposo roster.

Pokémon Unite: un’occhiata da vicino a Comfey

Comfey è un pokémon di tipo fiore e la sua abilità Primacura è basata proprio sul raccoglimento degli stessi. Comfey otterrà un fiore previo un relativo countdown e ne otterrà quattro riparandosi nell’erba alta, potrà però possedere soltanto fino a otto fiori contemporaneamente. I fiori verranno consumati usando le sue abilità Sintesi, Cura Floreale, o Dolcebacio, e l’effetto delle mosse sarà potenziato. Comfey riceverà un bonus alla velocità di movimento nel caso fosse vicino ad un Pokémon alleato i cui Punti Salute sono metà o meno.

E non è finita qui poiché potrà allacciarsi ad un alleato quanto userà le sue abilità, e in questo status non potrà essere colpito e recupererà gradualmente Punti Salute. Il suo allaccio al Pokémon alleato durerà fin quanto l’alleato non andrà al tappeto o fin quanto lo stesso Comfey non deciderà di usare l’abilità Slaccio. Se l’alleato accumulerà energia più del suo massimo Comfey riceverà quella in eccesso, e se l’alleato a cui è allacciato segna un goal, anche Comfey segna un goal con la stessa quantità di energia. Ogni terzo attacco base di Comfey diventa un attacco potenziato che gli fa ottenere due fiori e infliggerà danni agli avversari.

Comfey sarà possibile ottenerlo al costo di 12.000 monete Heos o 575 gemme Heos presso l’Associazione Lotta Unite. Per i primi sette giorni da quando Comfey è disponibile, sarà possibile ottenerlo solo in cambio di gemme Heos.

Pokemon Unite: le mosse di Comfey al Liv. 1 e 2

SINTESI

Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all’alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, quest’ultimo recupera PS. L’alleato recupera tanti più PS quanti più fiori sono consumati. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata.

FRUSTATA

Comfey attacca con liane sottili simili a fruste di fronte a sé, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e riducendone la velocità di movimento per un po’.

Pokémon Unite: le mosse di Comfey al Liv. 4

Cura Floreale

Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all’alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, quest’ultimo recupera PS. L’alleato recupera tanti più PS quanti più fiori sono consumati in questo modo. I PS recuperati in eccedenza rispetto ai PS massimi dell’alleato sono convertiti in uno scudo. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata. Se Cura Floreale viene potenziata, la velocità di movimento dell’alleato a cui Comfey è allacciato aumenta per un po’.

Dolcebacio

Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all’alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, accumula forze per poi rendere gli avversari nell’area d’effetto infatuati. Gli avversari infatuati non possono fare a meno di avvicinarsi a Comfey. Più a lungo accumula forza, maggiore è l’area d’effetto; inoltre, più fiori vengono consumati, più dura l’infatuazione degli avversari. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata. Se Dolcebacio viene potenziata, mentre Comfey accumula forza, la velocità di movimento dell’alleato a cui è allacciato aumenta.

Pokémon Unite: le mosse di Comfey al Liv. 6

Fogliamagica

Comfey sparpaglia tre strane foglie al secondo per un certo lasso di tempo. Le foglie prendono di mira gli avversari in un’area d’effetto e gli infliggono danni quando li colpiscono. Possono infliggere danni anche agli avversari nascosti nell’erba alta. Se lo stesso avversario subisce danni da questa mossa per sei volte, diventa incapace di agire. Se viene utilizzata quando Comfey è allacciato a un alleato, l’area d’effetto della mossa aumenta. Se Fogliamagica viene potenziata, il numero di foglie sparpagliate al secondo aumenta a quattro.

Laccioerboso

Comfey lancia dell’erba nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti e rendendoli incapaci di muoversi. Questa mossa può colpire fino a due avversari. In caso due avversari vengano colpiti, quello più lontano verrà trascinato verso il più vicino, infliggendo danni aggiuntivi a entrambi. Se Laccioerboso viene potenziata, la sua area d’effetto aumenta.

Donacura

Comfey genera un’ampia area di erba alta attorno a sé. I Pokémon al suo interno non possono essere visti, proprio come accade nell’erba alta della mappa. Se degli alleati entrano in questa erba alta, recuperano PS gradualmente finché si trovano al suo interno. Comfey ottiene dei fiori speciali da questa erba alta: consumarli potenzia Cura Floreale e Dolcebacio.

L’analisi finale

Comfey è il primo Pokémon in Pokémon Unite in grado di rimanere invulnerabile ai danni per un lungo periodo di tempo, in cui può anche offrire supporto senza sosta agli alleati! Cura Floreale permette a Comfey di allacciarsi a un Pokémon alleato e di curarlo; allo stesso tempo, può tranquillamente colpire e bloccare avversari con Fogliamagica o Laccioerboso.

Se la strategia scelta richiede di concentrarsi sull’offensiva, Comfey può usare Dolcebacio invece di Cura Floreale per allacciarsi a un alleato e far infatuare degli avversari, di cui poi possono facilmente occuparsi i compagni di squadra. Comfey è il sostegno perfetto per quei Pokémon che traggono beneficio dall’aumento alla resistenza offerto da Cura Floreale e dagli ostacoli in più creati da Dolcebacio, Fogliamagica e Laccioerboso.

Una combinazione incentrata su Cura Floreale e Laccioerboso è efficace quando Comfey è allacciato a dei forti Attaccanti a lungo raggio come Cinderace e Dragapult. Cura Floreale li mantiene in salute, mentre Laccioerboso può fermare l’avanzata di Velocisti aggressivi come Absol o Zoroark. La stessa combinazione può funzionare bene quando Comfey è allacciato proprio a dei Velocisti, dato che spesso hanno poca resistenza e trarrebbero vantaggio dagli effetti ostacolanti di Laccioerboso.

Comfey può anche optare per Dolcebacio invece di Cura Floreale quando è più probabile che vada ad allacciarsi a Difensori resistenti come Snorlax, Slowbro o Trevenant. Questi Pokémon hanno meno bisogno di cure e possono sfruttare gli ostacoli creati da Comfey se quest’ultimo sceglie un set di mosse che include Dolcebacio e Fogliamagica o Laccioerboso.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità e aggiornamenti. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.