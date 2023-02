Star Wars Jedi Survivor: il gioco avrà il viaggio rapido e molto altro

Arrivano nuove informazioni su Star Wars Jedi: Survivor da parte del team di sviluppo, tra cui la possibilità di utilizzare il viaggio rapido

Star Wars Jedi: Survivor si preannuncia come un eccellente sequel vista la conferma della possibilità di utilizzare il viaggio rapido, cosa che non era presente nel primo capitolo. Respawn Entertainment promette un’esperienza che si basa sui punti di forza dei suoi capitoli precedenti, risolvendo alcuni dei maggiori problemi di gioco riscontrati in passato dai fan. Uno di questi problemi, ovviamente, era la mancanza di un sistema di viaggio veloce, che a volte rendeva un po’ macchinoso l’attraversamento delle mappe di Fallen Order. Per fortuna, Respawn ha confermato che sta ascoltando i fan e risolverà il problema nel sequel.

Star Wars Jedi Survivor avrà il viaggio rapido!

Stig Asmussen ha confermato che Star Wars Jedi: Survivor avrà un sistema di viaggio rapido, ribadendo anche che i giocatori saranno in grado di cavalcare diversi veicoli e creature (come rivelato nel primo trailer di gioco). Sempre secondo Asmussen, entrambe le aggiunte renderanno le esplorazioni e la navigazione delle mappe più user-friendly per i giocatori. ll viaggio veloce avviene dal punto A al punto B e le creature cavalcabili offriranno un modo semplice e veloce al giocatore per esplorare al meglio il percorso da svolgere.

L’inclusione di un sistema di viaggio veloce è qualcosa che i fan di Fallen Order hanno richiesto frequentemente per il suo prossimo sequel, quindi questa dovrebbe essere senza dubbio una buona notizia. Ricordiamo Star Wars Jedi: Survivor è stato recentemente rimandato ed è ora impostato per il lancio il 28 aprile per PS5, Xbox Series X/S e PC.

