Tre libri in uscita ad aprile 2023 selezionati per voi, per accompagnare questo primo periodo primaverile con titoli di qualità. Scopriamo insieme quali sono i libri selezionati questo mese

Nonostante il meteo un po’ indeciso, siamo arrivati alla primavera; un periodo di risveglio, nel quale la natura fiorisce gioiosamente, le giornate si allungano e viene voglia di sedersi sulla panchina di un parco per leggere un bel libro. Ecco allora 3 libri in uscita ad aprile 2023 che abbiamo selezionato per la vostra TBR primaverile.

L’estate brucia ancora di Chiara Fina | Libri in uscita aprile 2023

Un libro edito Mondadori che racconta di Carlotta, una tredicenne che vive una vita totalmente regolare nel Salento. Emma, invece, è poco più grande e la sua biografia è agli opposti: origini ha orgini irlandesi, i suoi genitori sono dei musicisti e la sua routine non è propriamente regolare. La loro è un’amicizia forte, un legame che finisce all’improvviso quando Carlotta si risveglia in un letto di ospedale, con il corpo martoriato da una violenza che la sua mente cerca di rimuovere, e che la farà sprofondare in una adulta solitudine. Anche Emma, purtroppo, molti anni dopo conoscerà la violenza. Un giorno, il figlio di Emma bussa alla porta di Carlotta in cerca di risposta, la quale costringerà la protagonista a mettere insieme i tasselli.

Ci sentiamo fortemente di consigliare questo titolo nonostante una tematica così forte per la bellezza della trama; se incuriositi, potrete acquistarlo dall’11 aprile.

La forma del ghiaccio di Linda Tugnoli

Tra i 3 libri in uscita ad aprile 2023 segnaliamo La forma del ghiaccio di Linda Tugnoli, mystery edito Editrice Nord.

La notizia del ritrovamento tra i ghiacci dei resti mummificati di un uomo accende la fantasia di Guido, cresciuto in mezzo alle leggende del suo territorio; la sua curiosità finisce per trasformarsi in ossessione adesso che, casualmente, si ritrova fra le mani un magnifico orologio, quasi sicuramente appartenuto a quell’uomo la cui morte è avvolta nel mistero. Il protagonista si reca quindi a Torino per restituirlo alla figlia del defunto, Leila, un’ anziana signora, esperta di piante da appartamento, che però non vuole indietro l’oggetto. Il modo migliore per alimentare l’ossessione di Guido lo spinge a lasciare per qualche giorno la sua casa in Valle d’Aosta per mettersi in viaggio fino alla provincia di Pisa, dove negli anni ’30 sorgevano degli studi di filmografia fascista.

Se siete amanti del mystery, vi consigliamo di prenotare anticipatamente il libro, in uscita il 14 aprile.

Oscura e Celeste di Marco Malvaldi | Libri in uscita aprile 2023

Nell’Europa del 1600 infuriano la guerra e un’epidemia, e a Firenze il Granduca dà indicazioni per limitare i contagi e le vittime. In questa situazione catastrofica vediamo comparire Galileo Galilei, il quale conduce esperimenti sulla caduta dei gravi e sta per pubblicare il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, opera scritta in volgare affinché tutti possano comprendere il suo cotenuto. Ma la vista di Galileo va con il tempo a rabbuarsi e i suoi pensieri vengono messi su carta dalla figlia Virginia, la quale ha preso i voti. La vista dello studioso svanisce come una la fiamma flebile di una candela che sta per consumarsi, ma la sua sete di conoscenza è più luminosa delle stelle.

Se questo libro di Marco Malvardi, tra i 3 libri in uscita ad aprile 2023 selezionati per voi, vi incuriosisce, potrà essere nelle vostre mani dal 26 aprile.

Per un quarto consiglio bonus, potete leggere la recensione de Il volo dell’effimera.