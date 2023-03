Recensione Il volo dell’effimera: una boccata d’aria

Il volo dell’effimera è il secondo romanzo di Naila Carlisi, edito Ali Ribelli Edizioni. In questa recensione, scopriremo maggiormente di questo piccolo compendio che ci ricorda di amare umanamente

TITOLO: Il volo dell’effimera. AUTORE: Naila Carlisi. GENERE: Narrativa, Romantico. CASA EDITRICE: Ali Ribelli Edizioni.

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021. FORMATI DISPONIBILI: Cartaceo ed ePub (al sito ufficiale).

Il volo dell’effimera è un libro di Naila Carlisi, un romanzo di narrativa romantica edito dalla casa editrice indipendente Ali Ribelli. Questo romanzo breve, che ai molti potrebbe magari passare inosservato, nasconde una piacevole storia che merita di essere conosciuta ai più.

Il volo dell’effimera: trama

La storia vede come protagonista Adele, critica d’arte di Catania con una convinzione: lei non si legherà mai a nessuno così tanto da decidere di sposarsi. La sua convinzione vacilla però nel momento in cui Alberto, gestore di uno chalet vicino Bolzano con cui intrattiene una frequentazione, le fa una proposta che potrebbe sconvolgere la sua esistenza; il tutto sarà poi accentuato dalla richiesta del capo di Adele di scrivere un articolo sulle dinamiche familiari, argomento sul quale la protagonista è digiuna e che la costringerà a mettersi in gioco. La stesura del testo -filo conduttore della narrazione- porterà Adele ad addentrarsi nella quotidianità delle persone a lei più vicine per comprendere come funziona una famiglia, e ciò la costringerà inevitabilmente a mettersi in discussione e fare un’analisi introspettiva.

Una lettura piacevole, nonostante qualche inciampo

Il volo dell’effimera è un romanzo che, a livello strettamente tencico, può presentare qualche alto e basso: all’inizio della lettura, infatti, la sensazione che si può avere è che la presentazione dei personaggi sia troppo bidimensionale, con la protagonista che assume una tridimensionalità solo dopo un terzo del libro e alcuni personaggi la cui analisi rimane sempre molto superficiale. Questo può probabilmente essere dovuto alla ridotta grandezza del libro, la quale non va volentieri a braccetto con una descrizione lenta; trattandosi di un romanzo nel quale le persone attorno alla protagonista sono il fulcro del filo conduttore, forse qualche informazione in più su di loro sarebbe stata interessante.

Allo stesso tempo, è estremamente apprezzabile la qualità della scrittura dell’autrice: Naila Carlisi sa il fatto suo, è perfettamente cosciente dei vocaboli più adatti da usare per descrivere una scena e ha il meraviglioso dono della scrittura empatica; ci saranno momenti nei quali la lettura vi provocherà ansia, gioia o nostalgia, e questo grazie alle atmosfere che vengono perfettamente evocate dalla scelta minuziosa dei vocaboli e dallo stile di scrittura scorrevole e mai pesante; da apprezzare sono soprattutto i momenti di background legati ad Adele, nei quali vi sembrerà di essere in sua compagnia in quel preciso momento. Durante la lettura, a volte la narrrazione ha portato ad avvenimenti quasi inverosimili, ma in generale il libro raggiunge l’obiettivo che sembra spingere l’autrice nella scrittura: parlare di come l’amore sia umano tanto quanto le persone che lo vivono. Insomma, Il volo dell’effimera è un libro che si fa leggere e che suscita un rapporto tra lettore e personaggi, nonostante la possibile presenza di imperfezioni (ma quale libro non ne ha?)

Il volo dell’effimera: chi è Naila Carlisi

Persona dalle mille sfaccettature, Naila Carlisi non è nuova al mondo dell’editoria. L’autrice ha ifatti già pubblicato dei racconti racchiusi in antologie e questo è il suo secondo romanzo. Ma la scrittura non è l’unica passione di Naila Carlisi, che è anche attrice, doppiatrice, e ha esperienza come narratrice di audiolibri; insomma, una persona che ama esprimersi in tutti i modi possibili!

Il volo dell’effimera: una piacevole scoperta

Il volo dell’effimera è defibile come una boccata d’aria, che tocca tematiche più o meno pesanti, ma sempre con una eleganza tale che non potrete fare a meno di chiedervi di Adele ogni volta che dovrete allontanarvi dalla lettura. Questo libro è quasi come un compendio di crescita emotiva, in quanto si ha la sensazione di maturare sentimentalmente insieme ad Adele. Il volo dell’effimera, infatti, ci ricorda che l’amore è imperfettamente umano, ma proprio per questo meraviglioso, in quanto è l’occasione per due persone di costruire qualcosa, mettere insieme i tasselli e andare avanti insieme. La crescita che sviluppiamo però in una relazione è inevitabilmente frutto di una maturazione interiore: se teniamo a mente che non siamo il nostro passato, ma che possiamo rendere le ferite di questo degli strumenti di miglioramento, saremo in grado di liberarci dalle catene che ci opprimono e trovare un angolo di serenità in una vita che spesso ci mette ansia e fretta.

Mai Adele aveva sofferto la mancanza di Alberto, perché i loro cuori, in nessun momento erano stati lontani.

