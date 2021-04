One True Pairing: i migliori momenti di Buffy e Spike in Buffy, l’ammazzavampiri

Eccoci tornati con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: protagonisti del nuovo appuntamento sono Buffy e Spike di Buffy, l’ammazzavampiri

Facciamo un salto negli anni ’90 e nei primi 2000 e parliamo di Spike e Buffy, il vampiro e la Cacciatrice protagonisti di una delle storie d’amore più tormentate, sofferte e meglio costruite delle serie TV.

I migliori momenti di Buffy e Spike in Buffy, l’ammazzavampiri

1. Il monologo di Spike

Quando l’autorità di Buffy viene messa in discussione, la Cacciatrice allontanata da tutti gli amici. Chi le resta vicino è Spike, che le fa ritrovare la fiducia in se stessa confessandole i motivi per cui è innamorato di lei:

Ascoltami. Sono stato vivo molto più di te e morto ancora più a lungo. Ho visto cose che non potresti immaginare, e fatto cose che preferirei non immaginassi. Non passo certo per una persona riflessiva, seguo il mio sangue, che non scorre esattamente in direzione del mio cervello. Così faccio un sacco di errori, una marea di scelte sbagliate, e questo da più di cento anni. Ma c’è una cosa di cui sono sempre stato sicuro: tu! Ehi, guardami, io non ti sto chiedendo niente. Quando dico che ti amo, non è perché ti voglio o perché non posso averti. Non ha a che fare con me, io amo quello che sei, quello che fai, come ti impegni. Ho visto la tua gentilezza e la tua forza. Ho visto il meglio ed anche il peggio di te e capisco con estrema chiarezza quello che sei: sei una donna fantastica, sei unica Buffy!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buffy the vampire slayer ❤ (@spuffy.life)

2. Buffy salva Spike dal Primo

Spike viene catturato dal Primo, che gioca con la sua mente assumendo continuamente le sembianze dell’amata. Quando la vera Buffy riesce a portarlo in salvo, basta uno sguardo ricco di amore e compassione per fargli capire che si tratta di lei, la sola e autentica Cacciatrice.

3. “Io ti amo”

Il finale di serie, “La prescelta“, coincide con la battaglia finale tra la Scooby Gang e il Male Primordiale. L’esercito di Ubervampiri del Primo viene spazzato via dall’amuleto purificatore affidato a Spike. Il potente ciondolo, però, è instabile e così Spike muore sacrificandosi per salvare il mondo. Prima della sua morte, però, Buffy gli confessa per la prima volta di amarlo. Il vampiro, che non si sente ancota del tutto degno di lei, replica dicendo: “Non è vero, ma grazie per averlo detto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buffy the vampire slayer ❤ (@spuffy.life)

4. Il primo bacio

Quando Glory rapisce Spike per ottenere informazioni sulla Chiave, il vampiro si lascia torturare dalla dea pur di non rivelarle la verità su Dawn. Buffy apprezza il fatto che Spike non abbia tradito la sua fiducia e lo ringrazia con un bacio, sussurrandogli che non avrebbe mai dimenticato cosa il vampiro aveva fatto per lei e per Dawn.

5. L’anima

Durante la sesta stagione, la relazione tra Buffy e Spike e tossica e violenta. Quando il mostro prende il sopravvento sull’uomo, il vampiro tenta di usare violenza su Buffy. La consapevolezza di averle fatto del male, spinge Spike a copiere la scelta più importante della sua vita da vampiro: superare delle pericolossissime e dolorosissime prove per riavere indietro la sua anima ed essere degno di Buffy.

6. “La migliore notte della mia vita”

Dopo aver dato a Buffy la forza di affrontare Caleb, Buffy e Spike si confrontano su quanto accaduto tra loro la notte precedente. Spike rivela di essere terrorizzato perché per la prima volta si sentito realmente vicino a qualcuno:

Sono vivo da un’eternità Buffy, ho fatto tutto, ho fatto cose con te che non so nemmeno descrivere, ma non sono mai stato vicino a nessuno, tantomeno a te, fino a ieri notte. Non ho fatto altro che stringerti e guardarti dormire, è stata la migliore notte della mia via. Quindi sì, sono terrorizzato.

7. Sul portico di casa Summers

In “Pazzi d’amore“, Spike decide che è arrivato il momento di fare fuori la sua nemica mortale una volta per tutte. Quando, però, arriva a casa di Buffy e vede la ragazza in lacrime a causa della scoperta della malattia della madre, mette da parte il suo sentimento di vendetta e si siede accanto a lei, senza dire una parola, ma restandole semplicemente vicino.

8. La promessa

Prima dello scontro con Glory nel finale della quinta stagione, Spike promette a Buffy che, se lei dovesse morire nella battaglia con la dea, lui voterà la sua esistenza a prendersi cura di Dawn. Nonostante Spike sia un vampiro, Buffy si fida di lui nell’affidargli la vita della persona più importante per lei.

9. 147 giorno

Willow, Xander, Anya e Tara riportano in vita Buffy durante il primo episodio della sesta stagione. Quando Buffy e Spike si ritrovano, la Cacciatrice è ancora confusa e gli chiede quanto tempo sia passato dalla sua morte. “Centoquarantasette giorni. Oggi sono 148, ma oggi non conta” le risponde il romantico vampiro.

10. Buffy è se stessa con Sike

Quando gli amici di Buffy la riportano in vita, non sanno di averla strappata dal Paradiso. Per la Cacciatrice il ritorno sulla Terra è duro e doloroso, ma non può parlarne con Willow e Xander, perché non capirebbero. Per questo, trova in Spike un confidente che riesce a comprenderla e col quale può essere se stessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buffy the vampire slayer ❤ (@spuffy.life)

Conclusioni

Quella tra Buffy è Spike non è certo la più idilliaca tra le storie d’amore, è, al contrario, dolorosa e complicata, ricca di alti e bassi, di momenti felici e di risvolti tossici, ma ci appare reale perché costruita pezzo dopo pezzo: dall’essere nemici mortali, Buffy e Spike diventano improbabili alleati, poi amanti, e solo alla fine innamorati. Spike riesce a cambiare per Buffy, e Buffy, d’altro canto, a trovare la forza di perdonarlo e di riaccoglierlo nella sua vita. Guariscono insieme e imparano a rispettarsi, ad amare loro spessi e ad amare l’altro in maniera disinteressata.