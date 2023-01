Lady Gaga – Applause: biografia in uscita il 27 gennaio

Lady Gaga- Applause è la nuova biografia della pluripremiata cantante, in uscita il 27 gennaio 2023 grazie alla fima di Annia Zaleski

Lady Gaga – Applause, biografia della pluripremiata cantante, arriva in Italia, per Gremese Editore, a partire dal 27 gennaio; il titolo vede la firma della pluripremiata autrice e giornalista statunitense Annie Zaleski. Il volume che intende celebrare lo stile e la creatività di una delle più controverse e amate artiste del nostro tempo, una vera e propria icona che in ogni ambito ha fatto sempre parlare di sé, proprio per la sua originale evoluzione umana e professionale.

Newyorchese di origini italiane, Stefani Joanne Angelina Germanotta percorre un itinerario artistico tanto travagliato a livello personale quanto rivelatore e lungimirante dal punto di vista performativo. Un cammino segnato dal dettagliato studio della propria immagine, eccentrica e poliedrica. Lady Gaga – Applaulse propone una narrazione che si sviluppa attraverso la sua vita, nei momenti più o meno difficili, offrendo aneddoti e retroscena sconosciuti al pubblico italiano; un volume articolato in 12 sezioni, con 170 scatti fotografici, 1 discografia completa e decine di fonti di riferimento.

Un talento fuori dal comune

Talento poliedrico e appassionato, Lady Gaga si è saputa nel tempo reinventare e modificare, dimostrando di essere molto più che una semplice pop star e toccando livelli di eccellenza anche in ambito jazz, rock e disco. La sua versatilità e creatività l’hanno consacrata anche come attrice cinematografica, scelta come protagonista per film quali A star is born (2018) e House of Gucci (2021). Con più di 124 milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti di rilievo, tra cui 12 Grammy Awards, 3 Brit Awards e 18 MTV Music Video Awards, il mito “Lady Gaga” continua a stupire: insieme agli Haus of Gaga, il suo team di artisti e creativi, ogni sua nuova ‘creatura’ può essere considerata come un’opera d’arte che anticipa nuove mode o sviscera problematiche attuali con messaggi semplici e diretti. Attivista per la difesa dei diritti LGBT e della lotta contro violenza sulle donne, è fondatrice della Born this way Foundation, associazione no profit che incoraggia e sostiene i giovani.

Lautrice | Lady Gaga – Applause

Annie Zeleski ha collaborato con le più grandi testate d’Oltreoceano di musica, scrivendo profili artistici, interviste e recensioni; sua è infatti la firma su molti articoli di Rolling Stone, The Guardian e Billboard, per citarne alcuni. Nel corso della sua carriera ha lavorato come speaker radiofonica su vari argomenti di musica e cultura pop, apparendo su NPR (All Things Considered e stazioni regionali), CBC, Sirius XM Canada e MPR. È stata anche una speaker nel film del 2005 Punk’s Not Dead e in uno speciale omaggio televisivo del 2014 sulla band Blondie. In passato ha fatto parte della redazione musicale presso “The Riverfront Times”, ed era caporedattrice presso Alternative Press. Ha lavorato come direttrice editoriale per la serie “33 1/3 Genre” di Bloomsbury.

