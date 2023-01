Nelle scorse ore, Electronic Arts ha svelato il TOTY di FIFA 23, la rosa di undici giocatori che va a formare la squadra dell’anno: scopriamola insieme in questo articolo dedicato

Così come per lo scorso anno, gli appassionati di FIFA 23 (qui la nostra recensione!) hanno potuto votare per decidere qual è la squadra dell’anno del titolo di Electronic Arts. Meglio conosciuto come TOTY (Team of the Year), questo premio va a sottolineare quella che secondo i giocatori è la rosa da undici giocatori ideale, e che comprende dunque le personalità giudicate più forti del momento. Da questa votazione è emerso, ad esempio, che Kylian Mbappé ha ricevuto la più alta percentuale di voti fra gli attaccanti, con il suo bel 23%. Fra i centrocampisti spicca Kevin De Bruyne con il 21%. Domina fra i difensori Achraf Hakimi con il 15% e, fra i portieri, Thibaut Courtois che conquista il primo posto con un sonoro 56%.

Il TOTY è qui: i migliori undici di FIFA 23!

La squadra completa sarà disponibile solo su FIFA 23 a partire dal 26 gennaio, mentre gli undici arriveranno su FIFA Online a partire dal 20 gennaio e sulla versione Mobile a febbraio. Qui sotto vi riportiamo la TOTY completa di FIFA 23 con accanto il punteggio overall:

Attaccanti Karim Benzema (Francia) – Real Madrid | 97 Kylian Mbappé (Francia) | Paris Saint-Germain | 97 Lionel Messi (Argentina) | Paris Saint-Germain | 98

Centrocampisti Jude Bellingham (Inghilterra) – Borussia Dortmund | 95 Kevin De Bruyne (Belgio) – Manchester City | 97 Luka Modrić (Croazia) – Real Madrid | 96

Difensori Achraf Hakimi (Marocco) – Paris Saint-Germain | 94 Éder Militão (Brasile) – Real Madrid | 94 Theo Hernández (Francia) – AC Milan | 94 Virgil van Dijk (Olanda) – Liverpool | 96

Portiere Thibaut Courtois (Belgio) – Real Madrid | 96



Il dodicesimo uomo | FIFA 23: svelato il TOTY, la squadra dell’anno!

Così come accaduto per gli anni precedenti, ai fan verrà chiesto di votare nel gioco anche per il loro dodicesimo uomo, fra quelli che, per una questione di pochissimi punti percentuali, non sono riusciti ad entrare nella rosa del TOTY. Le votazioni si svolgeranno in FUT a partire dal 23 gennaio e i tre candidati sono:

Attaccanti Erling Haaland (Norvegia) – Man City

Centrocampisti Federico Valverde (Uruguay) – Real Madrid

Difensori João Cancelo (Portogallo) – Man City



Le icone TOTY | FIFA 23: svelato il TOTY, la squadra dell’anno!

Infine, per la prima volta, è stata introdotta una sezione dedicata ai grandi giocatori del passato che sarebbero stati presi in considerazione per un’eventuale TOTY. Da questo concetto, Electronic Arts ha fatto nascere le “Icone TOTY”, una serie di carte speciali composta da ben 14 leggende del calcio e che comprendono anche due italiani, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Le Icone TOTY saranno disponibili a partire dal 20 gennaio. La lista completa è la seguente:

Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Muller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidić

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso

Siamo una squadra fortissimi!

E questa era dunque la squadra dell’anno, il TOTY di FIFA 23. Fateci sapere che cosa avete votato voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!