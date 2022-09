Ginka & Glüna: prime impressioni sul nuovo manga di Jump

Il secondo e ultimo nuovo arrivo della rivista Weekly Shonen Jump è Ginka & Glüna, una storia di amicizia, viaggio e magia tra una ragazza e un pupazzo di neve

Glüna è una bambina che ha perso da poco i genitori, e ora vive da sola in una baita in alta montagna. Sopravvivere in queste condizioni, tra freddo, bufere e scarsità di cibo, è praticamente impossibile. Tuttavia, in soccorso di Glüna arriva Ginka, un pupazzo di neve creato proprio dalla bambina e misteriosamente animatosi grazie alla magia.

Glüna da sempre desidera diventare una potente maga, e Ginka, a sua volta dotato di poteri magici, è in grado di insegnargliela. Passano cinque anni, e ora Glüna è pronta a partire: ma Ginka non può lasciare le montagne senza sciogliersi. Seguono nuove rivelazioni sulla vera identità del pupazzo, un tempo un mago potente che ha perso il corpo.

La giovane arcanista non ha intenzione di rinunciare al suo sogno, ma nemmeno al suo amico. Farà di tutto per tenere Ginka in vita, mentre la coppia parte per un viaggio alla scoperta del mondo.

Ginka & Glüna è l’ultima delle novità della stagione autunnale annunciate da Shueisha per Shonen Jump. Tokyo Demon Bride Story affonda le radici nei clichè della cultura giapponese, mentre l’opera d’esordio di Shinpei Watanabe propone qualcosa di diverso.

Impressioni sul primo capitolo di Ginka & Glüna

Sebbene la magia non sia affatto un tema nuovo per un manga di Jump, l’ambientazione che scorgiamo nel libro di Glüna rappresenta una ventata di aria fresca per la rivista. Il manga di successo Mashle: Magic and Muscles probabilmente è il primo a venire in mente, insieme al pilastro Black Clover.

Ginka & Glüna tuttavia fin da subito stabilisce un’identità unica per sè, per quanto poco venga mostrato in questo primo capitolo. Il manga non si propone come uno shonen di combattimenti, focalizzandosi invece sui temi dell’amicizia e del viaggio.

Il tono dell’opera alterna spensieratezza a momenti cupi, e, sebbene si tratti solo di un paio di tavole, scorgiamo una creatura mostruosa, ben realizzata per essere opera di un esordiente.

Anche solo per discostarsi dai temi più abusati degli ultimi anni in Jump, Ginka & Glüna è un’opera promettente, che val la pena continuare a seguire. Come sempre, potete leggere il primo capitolo gratuitamente su MangaPlus.