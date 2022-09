LIAN LI lancia l’alimentatore SFX da 850W con cavo da 12VHPWR – SP850, scopriamolo nel dettaglio in questo articolo dedicato

LIAN LI, produttore leader di chassis in alluminio e accessori per PC, annuncia SP850, un alimentatore SFX completamente modulare con cavo di alimentazione 12VHPWR incluso. Con lo stesso alloggiamento in alluminio dell’SP750 lanciato in precedenza, l’SP850, certificato 80 PLUS Gold, è perfetto per proteggere in futuro i componenti ad alto consumo energetico in piccole strutture a fattore di forma.

Costruito con condensatori giapponesi al 100% di alta qualità, l’SP850 offre prestazioni affidabili e silenziose con modalità a zero RPM con un carico del 40%.

Caratterisitiche principali

Alimentatore SFX da 850 Watt con efficienza 80 PLUS GOLD

Completamente modulare con connettore di alimentazione ausiliaria da 12VHPWR

Ventola a cuscinetti idraulici con modalità a zero RPM sotto il 40% di carico

Condensatori elettrolitici giapponesi al 100% di qualità superiore

Disponibile in nero o bianco

Connettore di alimentazione pronto per la next-gen

Con un connettore compatibile con PCIe 5.0 da 400 mm e 16 AWG di spessore, in grado di erogare fino a 400 W, l’SP850 fornisce un’alimentazione adeguata alle GPU più recenti e prepara gli utenti a qualsiasi aggiornamento di nuova generazione.

Maggiore efficienza e sicurezza

L’SP850, è ora dotato di una ventola con cuscinetti idraulici da 92 mm, che rimane a zero giri al minuto fino a quando l’unità non raggiunge il 40% di carico o una temperatura ambiente di 60 °C. Anche se la ventola aumenta gradualmente la velocità, mantiene un livello di rumore massimo di 40,6 dBA a 2800 giri/min.

LIAN LI ha migliorato ulteriormente la sua linea di alimentatori SFX: l’SP850 offre un’efficienza energetica del 91,55% al 50% del carico, superando lo standard 80 PLUS GOLD che prevede un’efficienza del 90% allo stesso carico. Anche le caratteristiche di protezione sono state migliorate: l’SP850 è ora dotato di un limitatore di corrente di spunto aggiuntivo.

Look elegante e pulito

Come molti dei case di LIAN LI, l’SP850 è costruito in un elegante involucro di alluminio e acciaio. La versione nera include una finitura in alluminio spazzolato, mentre la versione bianca è verniciata a polvere con accenti argentati. Entrambi i colori sono dotati di cavi intrecciati coordinati, che offrono modularità e flessibilità per una costruzione pulita.

Disponibilità e prezzo

L’SP850 bianco e nero avrà un prezzo di 149,99 dollari su Newegg, Caseking e OCUK. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina ufficiale del prodotto.

Cosa ne pensate di questo nuovo alimentatore SFX da 850W lanciato da LIAN LI?