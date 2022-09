Tokyo Demon Bride Story, prime impressioni della novità di Jump

Il primo dei due nuovi arrivi annunciati su Shonen Jump è Tokyo Demon Bride Story, un mix di commedia, combattimenti e romanticismo con un protagonista disilluso. Termina inoltre Eartchild di Shinkai

Dieci anni fa, un bambino di nome Ginta promise di sposare una ragazza dai capelli bianchi incontrata in montagna. Oggi, Ginta è un giovane che si spacca la schiena per mantenere la propria famiglia e la vecchia casa di proprietà.

Egli ha dimenticato la promessa fatta, ma la ragazza no: Manaka è la principessa del regno dei demoni, e, con la sua corte, è giunta in città per unirsi finalmente al suo promesso sposo.

Tokyo Demon Bride Story è la prima delle due nuove proposte manga di Weekly Shonen Jump per la stagione autunnale. Creata dall’esordiente Tadaichi Nakama, entra in sostituzione del prematuramente terminato Doron Dororon.

Questa settimana, peraltro, Shueisha fa un’altra vittima prematura con Earthchild, il manga di Hideo Shinkai sui poteri esp che non era mai riuscito veramente a decollare. Lo spazio per la novità di settimana prossima è quindi libero.

Prime impressioni su Tokyo Demon Bride Story

Seguono ovviamente spoiler: il capitolo può essere letto gratuitamente su MangaPlus.

L’opera ha un piacevole impatto visivo, con un tratto pulito e dettagliato e giusto un pizzico di personalità. La potenza visiva tuttavia rimane inespressa sia nei momenti comici che nel combattimento del primo capitolo. In entrambi i casi le vignette risultano piatte, statiche, con pochi effetti particolari.

Per quello che ci viene mostrato in questo primo capitolo, l’opera appare come un inanelamento di ogni possibile clichè del genere, con uno scarsissimo margine di manovra.

Nessuno dei colpi di scena proposti risulta d’avvero d’impatto. Non la principessa demoniaca, vista e rivista anche di recente su Jump; nè il protagonista disilluso, nè tantomeno il fatto che segretamente abbia un cuore d’oro. E neppure il fatto che sia di “sangue speciale” sorprende neanche un po’. La storia, per come viene rivelata, sembra già scritta.

Neanche dal punto di vista dei personaggi, alla luce della mancanza di originalità e dell’altalenante potere visivo, riuslta facile trovare qualcosa di interessante.

Inizio quindi di scarso impatto per Tokyo Demon Bride Story, il cui vero potenziale è difficile da scorgere in questo primo capitolo. Il tempo ci dirà se ha qualcosa da dire, o è solo il prossimo titolo sul quale calerà l’accetta impietosa di Shueisha.