L‘arteterapia è un intervento d’aiuto e può riguardare vari ambienti: quello terapeutico, educativo, riabilitativo o preventivo. Vediamo insieme

Si tratta di un’attività in grado di apportare un benessere psico-fisico ed un equilibrio emozionale totale. Questo grazie all’espressione artistica libera da ogni preconcetto.

Parola d’ordine: cretività | Arteterapia nei bambini: 3 libri per imparare a conoscerla

La creatività è innata negli esseri umani, nei bambini in particolare, forse perchè meno ovattati dal mondo intorno a loro. Grazie ad essa riescono ad esprimere emozioni, pensieri.

Fino ad una certa età è naturale esplorare la realtà creando, giocando, disegnando o dipingendo. Non è difficile incoraggiare un bambino a farlo, tuttavia per valorizzare ed analizzare l’aspetto introspettivo della creazione bisogna instaurare uno spazio e un tempo ben adeguati.

Malauguratamente però, al giorno d’oggi la libertà di espressione è molto limitata, anche a scuola. Le attività proposte sono guidate, orientate a determinati scopi che, per lo più, sono lavoretti per le festività o la valutazione. La creatività è stata accantonata.

Arteterapia | Arteterapia nei bambini: 3 libri per imparare a conoscerla

Con l’arteterapia il bambino è libero di fare, al contrario. Ha il via libera per esplorare il luogo in cui è, gli oggetti presenti, i materiali proposti.

Concepisce così qualcosa di nuovo, di vero, di innato. Il bambino si sente compreso, non svalutato. Impara il fallimento e ne ricava ciò che vi è di buono, imparando così a non fermarsi alle difficoltà.

In gruppo, poi, impara ad accettare l’altro, a rispettare i suoi tempi, il suo lavoro, la sua creatività. Svilluppa il senso di sè, di quel che può fare e di chi lo circonda.

Per chi?

Sebbene sia particolarmente consigliata per bambini con problematiche comportamentali o del linguaggio, traumi, disturbi e/o sindromi, quali quella di down, l’arteterapia è per tutti. Permette a chiunque inizi a praticarla di esprimersi liberamente, rappresentando il mondo interiore, un malessere inconscio o un problema nascosto.

3 libri

Fare e pensare l’arteterapia. Metodi di conduzione dei laboratori esperienzali:

Descrive e tratta le principali strategie di conduzione di laboratori di arteterapia.

Arte terapia. Una guida al lavoro simbolico per l’espressione e l’elaborazione del mondo interno:

Tratta gli strumenti fondamentali per comprendere, tramite esempi reali, il significato simbolico nascosto nell’arteterapia.

L’arteterapia:

Spiega come disinnescare gli schemi attraverso il disegno o la scultura, illustrando le applicazioni dell’arteterapia ai bambini e ad altre figure bisognose della terapia stessa.