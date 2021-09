Call of Duty: Vanguard, svelati i requisiti PC dell’Open Beta

Activision ha svelato, nelle scorse ore, i requisiti minimi e raccomandati per l’Open Beta su PC di Call of Duty: Vanguard

Un leak di ieri aveva svelato alcune nuove interessanti novità per Call of Duty: Vanguard. Dal trailer di reveal del multiplayer all’annuncio di una Open Beta, il cui inizio è fissato per il prossimo 16 settembre, il prossimo capitolo della famosa serie di Activision sta iniziando a prendere forma in vista dell’uscita ufficiale il prossimo 5 novembre. Tanti saranno i nuovi contenuti e i passi avanti del titolo, questo è certo, ma come è solita fare Activision torneranno anche molte mappe e concept del titoli precedenti. Insomma, l’attesa inizia a farsi spasmodica, specialmente fra coloro che hanno amato ed apprezzato anche i capitoli del passato.

Nelle scorse ore, Activision ha anche svelato i requisiti minimi e raccomandati per l’Open Beta di Vanguard, che inizierà, come abbiamo detto, il prossimo 16 settembre. Avrete bisogno di 45GB di spazio per poterla provare, quindi iniziate a far posto, e utilizzerà Direct X versione 12. Per la lista completa dei requisiti, vi rimandiamo al paragrafo successivo.

Svelati i requisiti PC dell’Open Beta di Call of Duty: Vanguard, vediamoli insieme

Vediamo insieme i requisiti minimi dell’Open Beta di Vanguard:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (1909 o successivo);

: Windows 10 64-bit (1909 o successivo); CPU : Intel Core i5-2500k | AMD Ryzen 5 1600X;

: Intel Core i5-2500k | AMD Ryzen 5 1600X; RAM : 8GB;

: 8GB; GPU : Nvidia GeForce GTX 960, 2GB | GTX 1050Ti, 4GB | AMD Radeon R9 380;

: Nvidia GeForce GTX 960, 2GB | GTX 1050Ti, 4GB | AMD Radeon R9 380; Spazio Necessario: 45GB.

Qui di seguito, invece, i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo Service Pack);

: Windows 10 64-bit (ultimo Service Pack); CPU : Intel Core i7-4770k | AMD Ryzen 7 1800X;

: Intel Core i7-4770k | AMD Ryzen 7 1800X; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 2GB | GTX 1660 6GB | AMD Radeon RX Vega 56;

: Nvidia GeForce GTX 1070 2GB | GTX 1660 6GB | AMD Radeon RX Vega 56; Spazio Necessario: 45GB.

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per PC per poter giocare l’Open Beta di Call of Duty: Vanguard. Che cosa ne pensate del titolo di Activision? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!