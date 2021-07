I bambini iniziano a provare emozioni fin dai primi mesi di vita ed imparano a regolarle attraverso la relazione con l’adulto. Vediamo insieme 3 libri per approfondire il mondo delle emozioni dei bambini

Le reazioni emotive nei bambini cambiano spesso e continuano ad evolvere a seconda dell’età. Crescendo modificano anche le interpretazioni agli eventi e cominciano a prevederli. Questo li porta ad essere più consapevoli e a riconoscere un’emozione.

Sviluppo e relazioni | Le emozioni dei bambini: 3 libri per aiutarci a comprenderle

Il bambino possiede, fin dalla nascita, una straordinaria empatia. Difatti non è raro che un neonato pianga nel sentire il pianto di un suo coetaneo o imiti le espressioni o i vocalizzi degli adulti.

Come abbiamo detto, lo sviluppo delle emozioni è correlato alle relazioni di accudimento con l’adulto di riferimento. L’esperienza che si va a creare assieme all’educatore e i processi cognitivi, motori e sociali costituiscono un punto di congiunzione tra il mondo esterno e quello interno.

Grazie agli scambi relazionali, inoltre, lui riesce a comprendere il meccanismo di richiesta –risposta , è in grado, cioè, di sentire il bisogno, di segnalarlo (il pianto) e di ricevere risposta. Ciò consente di regolare l’emotività e la conseguente comunicazione.

Le emozioni principali | Le emozioni dei bambini: 3 libri per aiutarci a comprenderle

Le emozioni che caratterizzano il processo evolutivo dei bambini sono: paura, gioia, sorpresa, rabbia, tristezza, disgusto e vergogna. Queste ultime, dette emozioni primarie, cambiano sfumatura a seconda del contesto in cui sono espresse e dell’educazione emotiva avuta.

Le emozioni secondarie, comprensibilmente dal nome, derivano dalle primarie: il risentimento, ad esempio, che deriva dalla rabbia, l’ansia che proviene dalla paura e via dicendo. Ogni tipo di sensazione provata, proprio perché per lo più nuova, viene percepita in maniera amplificata e può risultare difficile per il bambino riuscire a controllarla.

Ciò che l’adulto deve fare è insegnare loro l’emozione e le conseguenti sensazioni. La conoscenza delle emozioni, infatti, permette al bambino di sviluppare consapevolezza e di interagire con i compagni, riducendo l’aggressività ed aumentando l’empatia.

Come aiutare | Le emozioni dei bambini: 3 libri per aiutarci a comprenderle

Gli adulti possono creare un ambiente emotivamente accogliente e giocoso. Tramite il gioco, infatti, si possono sviluppare emozioni che, in circostante diverse, non uscirebbero fuori.

Attraverso il “far finta che” o il racconto di una storia, il bambino si immedesima in una persona diversa da se stesso, prova a sentire i pensieri, le paure e le emozioni di qualcuno che non sia lui.

Il genitore o l’educatore può anche spiegare l’emozione al bambino e farlo parlare affinché riesca egli stesso a comprendere e spiegare ciò che sente. È importante, quindi, che il bambino dia un nome a quella sensazione, la identifichi e la differenzi e che affronti anche le emozioni negative.

“Perché sei triste?” oppure “Sei arrabbiato oggi?”, queste semplici domande possono aiutarlo ad affrontare ciò che sente e a comprendere.

Libri consigliati

I colori delle emozioni di Anna Llenas:

Il mostro dei colori ha mescolato le emozioni e ora non si possono più distinguere! Come fare? Il mostro è confuso e non riesce a comprenderle ma con l’aiuto di una bimba riuscirà a rimettere tutto in ordine.

Età di lettura: 3 anni

Che rabbia! Di Mireille d’Allancé:

Roberto è arrabbiatissimo oggi, risponde male al papà e non vuole mangiare. Che rabbia! Almeno fin quando un mostro si materializza in camera sua e si rende conto di quanto faccia davvero paura, quel mostro di rabbia!

Età di lettura: 3 anni

Le emozioni dei bambini di Isabelle Filliozat:

Isabelle Filliozat, psicologa, ci aiuta a comprendere il significato di parole e comportamenti dei nostri bimbi e ci consiglia i modi adatti per rispondere.

Alla prossima!