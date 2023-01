Apple Books: ogni autore potrà pubblicare audiolibri

Apple Book lancia il nuovo servizio per convertire ogni eBook in audiolibro, permettendo così anche agli autori emergenti di poter pubblicare in entrambe le versioni

Apple Books, grazie a un nuovo aggiornamento, permetterà l’attivazione di un servizio che darà la possibilità ad ogni autore di far leggere i propri ebook da una voce digitale, rendendoli a tutti gli effetti degli audiolibri. In questo modo, anche gli autori emergenti avranno modo di convertire i loro titoli in audiolibri, aumentando la loro portata di lettori. Apple aveva in realtà previsto di lanciare il servizio da novembre 2022, ma a causa degli scandali dei licenziamenti di Meta-Facebook e dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk si è deciso di rinviare il progetto al 2023.

Apple Books: il nuovo aggiornamento

La narrazione digitale di Apple Books mette insieme la tecnologia della sintesi locale con il lavoro di un team di linguisti specializzati nel controllo della qualità dei sistemi audio, in modo da convertire qualsiasi file eBook in un audiolibro a tutti gli effetti. Le voci digitali vengono adattate al genere e all’ambientazione del libro, in modo da renderle adatte ad ogni tipo di lettura. Al momento, la voce narrante è disponibile solamente nella sua versione inglese, in attesa di un futuro ampliamento. La lettura è disponibile in quattro diverse versioni di narrazione: Madison, Jackson, Helena e Mitchell. Per accedere al servizio, basterà digitare “digital narration” tra la lista di audiolibri, nella apposita barra di ricerca.

Apple Books è il servizio di lettura digitale Apple, che permette l’acquisto e il successivo ascolto o lettura di libri in digitale. Inoltre, è possibile anche usare la piattaforma per ebook e letture già possedute. Se non sapeste cosa acquistare su questa piattaforma, ecco tre libri in uscita a gennaio 2023.