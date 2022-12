Una selezione di tre tra i libri tra i vari titoli in uscita a gennaio 2023, per iniziare l’anno nuovo al meglio e con tante, soddisfacenti letture

Dicembre e il 2022 stanno giungendo alla conclusione, e per i lettori arriva il periodo dei bilanci: quanti libri si sono letti e quali si sarebbe voluto leggere, quali sono stati i migliori e quali i peggiori? Ognuno tragga le sue conclusioni, noi abbiamo solo una certezza: il panorama letterario non ci lascerà a digiuno nemmeno nel prossimo anno! Ecco quindi tre libri in uscita a gennaio 2023 che non dovreste assolutamente perdere. Se invece voleste sapere quali sono state le scelte dei consumatori questo anno, ecco la lista dei 10 libri più venduti nel 2022.

Del nostro meglio di Carmela Scotti | Libri in uscita Gennaio 2023

Carmela Scotti ci racconta di una storia che coinvolge una madre e una figlia, e della difficoltà di diventare adulti quando non si è nemmeno imparato ad essere ba,bini. Del nostro meglio racconta un difficile legame tra una ragazzina e sua madre, di una infaiza rubata dalle cui briciole costruire l’identità di un’adulta, e della perdita di un padre. La Scotti ci propone un romanzo legato al potere e alle insidie della memoria e dei ricordi, su come “fatti” e “verità” quasi mai coincidano e come, proprio nel solco tra le due, possa sbocciare un futuro. Del nostro meglio è in uscita nelle librerie e online a partire dal 27 gennaio 2023.

Fame d’aria di Daniele Mencarelli

A partire dal 17 gennaio 2023, Mencarelli ci parlerà di Pietro Borzacchi, in viaggio con il figlio Jacopo, e della loro sventura automobilistica nel mezzo del nulla, che li porterà al paesino di Sant’Anna del Sannio. Nel paese il tempo sembra essersi fermato e non appare un possibile futuro nei paraggi, destino condiviso con tanti piccoli centri della provincia italiana. Ad aiutare Agata, la signora che darà ospitalità ai due malcapitati, nel bar che gestisce c’è Gaia, dal bellissimo sorriso che rende giustizia al suo nome. In questo romanzo, assieme anche qui al tema della famiglia c’è anche quello del disamore, dei sentimenti umani che cercano ancora di resistere in questa società.

Il secondo piano di Ritanna Armeni |Libri in uscita Gennaio 2023

Questo libro di Ritanna Armeni ci riporta indietro nel tempo, precisamente durante la seconda guerra mondiale, in un convento romano di periferia in cui vivono delle francescane. In questo contesto già tragico, suor Ignazia e le sue consorelle si ritrovano in una situazione surreale: se al piano terra del loro convento ospitano una giovane infermiera tedesca, nei piani superiori nascondono invece delle famiglie ebree, nella speranza di salvarle dalla deportazione dopo essere miracolosamente sopravvissute al rastrellamento del ghetto di Roma. Una storia che lascia il fiato sospeso, e che ci terrà probabilmente tutti incollati alle pagine a partire dalla sua uscita, il 10 gennaio 2023.

Che il vostro anno sia stato pieno di letture o che abbiate optato per la filosofia del poche ma buone, noi vi auguriamo un felice anno nuovo, sperando che il 2023 sia pieno di libri bellissimi che vi facciano emozionare.