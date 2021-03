Recensione cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S: economiche senza pretese

In questa recensione vi parliamo di Aukey EP-T21S, un paio di cuffiette TWS Bluetooth che vi potete portare a casa ad un prezzo davvero molto basso. Ma come qualità come saranno? Scopriamolo insieme

Ormai le cuffiette TWS Bluetooth sono diventate uno standard di fatto. Fino a qualche anno fa i fili che si attorcigliano in borsa o in tasca erano l’incubo mattutino che ti faceva perdere almeno dieci minuti. La comodità delle cuffiette senza file è innegabile, soprattutto se vanno utilizzate in mobilità. Ma anche a casa: possiamo cucinare, pulire, fare sport senza l’impedimento del filo, lasciando il nostro dispositivo dove più ci aggrada. Ormai la qualità della connessione Bluetooth e la durata delle batterie integrate è sufficiente a godersi diverse ore di musica e svago. La rivoluzione delle cuffiette TWS Bluetooth ha toccato l’intero mercato con modelli in tutte le fasce di prezzo, ma oggi ci occupiamo di un prodotto abbastanza economico, le Aukey EP-T21S. Come si comporteranno negli scenari d’uso più comuni come ascolto musical, film, videogiochi e telefonate? Vediamo insieme la nostra analisi.

Caratteristiche | Recensione Cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S

Queste Cuffiette Aukey TWS EP-T21S sono caratterizzate da una connessione Bluetooth 5.0 che consente una portata fino a 10 metri e un accoppiamento rapido. Non appena viene aperta la custodia e le cuffiette vengono estratte queste si connettono automaticamente al primo dispositivo disponibile nelle vicinanze. La portata è davvero ottima e non dovrete preoccuparvi di cambiare stanza. L’accoppiamento con nuovi dispositivi è immediato. Dal punto di vista della connettività assolutamente ottime. Sarà possibile utilizzare anche un solo auricolare alla volta. Le cuffiette sono dotate di un singolo microfono, quindi la soppressione del rumore è solo passiva e abbastanza nella media: riuscirete a concentrarvi sulla vostra musica, senza però essere isolati al 100%.

Il prodotto è realizzato in plastica, non di primissima qualità, ma in questa fascia va più che bene. C’è anche la certificazione di impermeabilità IPX6 che permetterà di utilizzare tranquillamente queste cuffiette Bluetooth sotto la pioggia battente e anche sotto la doccia facendo un po’ di attenzione – non sono cuffiette subacquee però. I controlli touch (Play/Pause, traccia precedente/successiva, rispondi/rifiuta chiamata e richiama assistenza vocale, purtroppo niente controllo del volume) sono molto sensibili e permettono di utilizzare le cuffiette Aukey TWS EP-T21S anche sotto una fascia o un cappello di felpa sottile. Forse anche troppo sensibili dato che se toccate un auricolare per sistemarlo ad esempio, finirete con l’attivare qualche comando. Fortunatamente sono abbastanza stabili e ci sono 3 diversi tipi di gommini per adattarsi ai diversi lobi. La batteria integrata dura 5-6 ore di media, ma con la custodia si arriva a circa 30 ore di riproduzione prima di dover ricaricare il tutto tramite USB-C (cavo fornito in dotazione). Il livello di carica della batteria è segnalato da 4 LED sulla custodia, mentre per quella interna basterà andare a vedere nel dispositivo collegato.

Qualità audio | Recensione Cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S

Dal punto di vista tecnico le Cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S hanno una buona escursione e coprono bene sia i bassi che gli alti. Tutta la gamma dinamica non è elevatissima e quindi con sonorità complesse, composte da toni eterogenei le cuffiette tendono ad andare in crisi, impastando il suono. La cosa più fastidiosa è però una sorta di ronzio di fondo che si avverte molto bene alle basse frequenze o comunque in caso di suoni tenui come alcuni brani musica classica, la cosa invece diventa impercettibile con brani più corposi. Abbiamo inoltre riscontrato uno sbilanciamento degli auricolari verso destra e quindi la riproduzione stereo e la spazialità ne risentono. I toni medi, quelli dove risiede di solito la voce umana, sono riprodotti molto bene, come anche gli alti. I bassi invece a volte mettono in difficoltà questi auricolari Bluetooth, specialmente quando abbinati ad altre tonalità.

In definitiva per l’ascolto di musica senza pretese queste cuffiette cuffiette Aukey possono andare bene, ma in termini di qualità assoluta si paga per quello che si ha. Se siete dei puristi e vi piace ascoltare brani complessi, ricercando le singole sfumature orientatevi su altri prodotti. Sono cuffiette adatta al grande pubblico, a chi ama ascoltare la musica per svago. All’orecchio dell’utente medio il suono apparirà sicuramente accettabile e gradevole.

Film e videogiochi | Recensione Cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S

Passiamo all’utilizzo per la visione di film, serie TV e per giocare. Ovviamente si tratta di un prodotto non ottimizzato, con un isolamento non perfetto che però si comportano molto bene in alcuni scenari tipici. Le voci dei personaggi sono ben riprodotte e nonostante un leggero sbilanciamento il suono è abbastanza avvolgente anche se non dovete aspettarvi un effetto tipo Dolby Surround. Per il gaming valgono considerazione simili, aggiungiamo che il dettaglio nel riprodurre i colpi di proiettile o il fruscio delle piante è buono.

Purtroppo queste cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S vanno però in crisi con le sonorità potenti e complesse come esplosioni o colonne sonore importante da scena epica quando il protagonista comincia a prendere a mazzate il villain. Quindi per i film d’azione potrebbe effettivamente rappresentare un problema, ma anche in alcuni videogiochi dove non mancano esplosioni e colonne sonore potenti.

Chiamate e videocall | Recensione Cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S

Il microfono incorporato funziona molto bene e la voce in chiamata si sente bene. Purtroppo però se andrete ad utilizzarle in un ambiente rumoroso come un ristorante, una fiera e i luoghi affollati in generale, l’interlocutore sentirà quasi tutto il rumore di fondo perché non c’è una cancellazione del rumore attiva. Un altro problema è rappresentato dal vento, tuttavia una soluzione molto efficiente in questo è abbassare il berretto sopra le orecchio. In questo riparerà il microfono dal vento. Molto comode anche per le videocall, molto più comode delle classiche cuffie a filo. Anche se vi sconsigliamo di tenere per tante ore di fila delle cuffiette Bluetooth addosso, per la DaD è consigliabile un modello cablato ad esempio.

Conclusioni

Dato il costo abbastanza basso, ma non eccessivamente, queste cuffiette Aukey Bluetooth TWS EP-T21S al netto di qualche difetto possiamo considerarle un prodotto discreto. Per l’uso quotidiano e disinteressato vanno benissimo e sono confortevoli, per chi invece cerca un’esperienza al top ci sono delle mancanze importante in ogni ambito più o meno. Diciamo che questi auricolari fanno tutto senza infamia e senza lode. Consigliati a chi non vuole spendere troppo e non ha tante pretese: ne rimarrete certamente soddisfatti! Ma con pochi euro in più ricordatevi che potete ottenere un buon upgrade. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!