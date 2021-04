Grazie ad un tweet del famoso leaker momomo_us, apprendiamo diverse possibili caratteristiche della futura famiglia, ecco i dettagli

Tra non molto il colosso di Santa Clara AMD dovrebbe approdare sul mercato con le soluzioni APU dedicate al mondo desktop, nome in codice “Cezanne“, tali CPU dovrebbero garantire un grande rapporto qualità/ prezzo, e crediamo che AMD punterà proprio su questo aspetto per posizionarle strategicamente nel mercato.

Tornando alle CPU in questione, sono tre i modelli attesi per la famiglia Ryzen 5000G, dallo screen postato da momomo_us, possiamo leggere; Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G e Ryzen 3 5300G. Vediamo i dettagli.

Spuntano le presunte caratteristiche delle CPU AMD Ryzen 5000G

Le prossime CPU della famiglia Cezanne AM4, delle serie Ryzen PRO 5000G e Ryzen 5000G a quanto pare avranno velocità di clock pressoché identiche. Lo screenshot del leaker @momomo_us con le specifiche Ryzen PRO 5000G rivela sia le velocità clock di base, sia le configurazioni dei Core e il TDP relativo.

Grazie anche a diversi leak passati inerenti all’ipotetico Ryzen 7 5700G, i processori Ryzen 5000G dovrebbero essere basati su Core Zen 3 prodotti a 7nm, e reparto grafico gestito da un chip integrato Radeon Vega. Spostandoci sulle configurazioni dovremmo avere dai 4 agli 8 Core, per un TDP di 65W.

Ryzen 7 5800G è il nome dell’ipotetico top gamma di questa famiglia di processori APU, che però non dovrebbe discostarsi molto dal fratello minore Ryzen 7 5700G, che tra l’altro dovrebbe essere il primo ad approdare sul mercato. Nello specifico dovremo avere una differenza nell’ordine dei 100/200 MHz, con il Ryzen 7 5700G in grado di spingersi fino a 4,6 GHz, ed il Ryzen 7 5800G a 4,8 GHz.

Al momento non conosciamo data di lancio e prezzo, ma vi terremo aggiornati in merito. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.