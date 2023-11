Recensione Corsair T3 RUSH: la top di gamma delle sedie Corsair

La T3 Rush, la sedia top di gamma di Corsair, si distingue notevolmente dalla TC 100 Relaxed, di cui potete leggere la recensione, per la cura dei dettagli, la selezione dei colori, la qualità dei materiali e il comfort generale. Corsair ha applicato un approccio distintivo alla T3 Rush, evidenziando il suo impegno nella creazione di una sedia di alta qualità.

Il design scelto da Corsair per la T3 Rush è un equilibrio tra eleganza e modernità. Le scelte cromatiche sono curate nei minimi dettagli, offrendo una gamma di colori che si adatta a ogni stile. A differenza della TC 100 Relaxed, qui troverete una varietà di opzioni di colore che vi permetteranno di personalizzare la sedia in base ai vostri gusti. I materiali utilizzati sono di alta qualità e offrono una sensazione di lusso.

La cura dei dettagli è evidente fin dal processo di montaggio. Corsair ha pensato attentamente a ogni aspetto, compresi i piccoli dettagli come i tappini che coprono le viti di supporto delle coperture plastiche. Questi tappini sono marchiati con il logo di Corsair, un tocco sottile ma apprezzabile che mostra l’attenzione al dettaglio della marca.

La colorazione della sedia T3 Rush può variare, con una vasta scelta tra colori eleganti. Il logo di Corsair è discretamente posizionato sulla parte del poggiatesta, aggiungendo un tocco di classe.

L’imbottitura, sebbene inizialmente possa sembrare un po’ rigida, si adatta bene alla conformazione del sedile, fornendo un comfort complessivo notevole.

Nel complesso, i materiali scelti sono di alta qualità. I componenti metallici sono robusti e i tessuti utilizzati sono durevoli, garantendo una sedia che durerà nel tempo e offrirà un comfort eccezionale. La T3 Rush è davvero un investimento per chi cerca una sedia da gaming di prima classe.

Comfort e utilizzo | Recensione Corsair T3 RUSH

Le possibilità offerte dalla Corsair T3 Rush, la sedia top di gamma di Corsair, sono veramente tantissime. Esattamente come nel frangente dei materiali e della costruzione, anche per il comfort, si denota una cura per i dettagli di altissimo livello.

Partiamo dalla parte più importante di una sedia: la seduta con annesso schienale. La seduta risulta molto spaziosa e comoda. Tuttavia, lo schienale è il vero punto forte dell’offerta. Oltre al mero gusto estetico e la miriade di dettagli di cui abbiamo già parlato a sufficienza, è fondamentale che una sedia sia comoda e che possa aiutare a prevenire dolori articolari di vario genere.

Troppe volte si mette da parte la salute del nostro corpo per dare all’occhio la precedenza. Nella Corsair T3 Rush, le due cose corrono di pari passo.

Il merito va ovviamente allo schienale e alla sua imbottitura ergonomica e ai cuscini forniti in dotazione. Inoltre, l’ottimo sistema che permette di reclinare lo schienale è davvero al top. Troviamo infatti la possibilità di posizionare lo schienale in molteplici posizioni con un’unica leva. Per entrare nello specifico, abbiamo ben 4 posizioni di blocco primarie suddivise con un’angolazione di 90° suggerita per il lavoro e il gioco al PC, una di 120° suggerita per il gioco su console, una di 140° suggerita per guardare un film e, per finire, una di 60° per un riposino. L’unico grande problema sarà trovare la forza di staccarsi da questa sedia da gaming.

Anche i braccioli sono al top

I braccioli hanno un sistema molto intelligente di gestione. Più di una volta, con varie sedie da ufficio e da gaming, ci siamo accorti di non avere i braccioli all’altezza giusta.

Una scrivania può essere più alta di un’altra, un monitor può essere più grande di un altro e così via. Di conseguenza, l’altezza della seduta non corrisponde sempre all’altezza desiderata per i braccioli.

Corsair ha ovviato a questo problema dando la possibilità di fissare i braccioli a tre altezze diverse premendo un comodo pulsante appena sotto il bracciolo. Una scelta davvero azzeccata e che denota ulteriormente la cura per i dettagli e per il comfort.

Se non bastasse, i braccioli hanno un sistema di rotazione che vi permette di scegliere fra tre posizioni. In questo modo, se giocate con un pad piuttosto che con mouse e tastiera, potrete allargare o stringere il range di distanza fra le vostre braccia. Unica pecca di questo sistema è la troppa “durezza” in cui si spostano tali braccioli. Inoltre, i braccioli traslano anche verso l’interno ed esterno, dando vita a un sistema di movimento in 4D.

Chi dovrebbe acquistare questa sedia da gaming?

In conclusione, ci sentiamo di consigliare calorosamente la Corsair T3 Rush a chiunque passi molto tempo davanti al PC o a una console. Considerando anche che il prezzo è molto competitivo, questa sedia rappresenta una scelta oculata per la salute delle articolazioni senza rinunciare minimamente a un impatto estetico fantastico.

Non manca qualche piccolo difetto, ma considerando il comfort eccezionale, la cura per i dettagli, l’attenzione al cliente, i materiali di alta qualità e i sistemi innovativi adottati, riteniamo che la Corsair T3 Rush sia la sedia da gaming ideale per chi non ha paura di investire qualche euro in più per ottenere il massimo comfort.

La T3 Rusch è acquistabile sul sito di MediaWorld al prezzo di 279,90€