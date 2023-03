Recensione TC100 Relaxed: l’entry level delle sedie Corsair

In quest articolo andremo a vedere la recensione della TC100 Relaxed la sedia da gaming di Corsair più accessibile ma per questo non meno buona

Ampia seduta, punti di appoggio rinforzati, un paio di cuscini e un paio di scelte fra colore e rivestimento. Con questa Corsair TC100 la comodità è di casa, potrete sfruttare al massimo tutte le posizioni in cui poterla reclinare e ancora i braccioli regolabili. Che siate amanti del tessuto o della pelle sarete accontentati, peccato per varianti colore che sono davvero poche, ma anche in questo caso un minimo di personalizzazione ci è concessa.

Dopo questa piccola introduzione direi che possiamo procedere nello scoprire come ci è parsa questa sedia da gaming TC100 Relaxed di Corsair.

Specifiche e montaggio | Recensione TC100 Relaxed

Ecco alcune specifiche della sedia:

Larghezza del sedile : 54 cm

: 54 cm Reclinazione : 90 – 160°

: 90 – 160° Altezza dello schienale : 81 cm

: 81 cm Diametro ruote : 65 mm

: 65 mm Portata sollevamento a gas : 10 cm

: 10 cm Telaio sedile: acciaio

In fase di montaggio sono state fondamentali le istruzioni che sfortunatamente non abbiamo trovato all’interno della scatola, probabilmente per una svista ma che sono comunque facilmente reperibili sulla pagina ufficiale alla voce dei download.

All’interno della confezione troviamo una scatola contenente tutte le viti necessarie ma anche una chiave a brugola necessaria al montaggio. Oltre alla chiave citata non serve nessun altro oggetto e il montaggio si esaurisce in 15-20 minuti massimo.

L’imballo è attento a non far graffiare nessuna parte della sedia. Ogni parte è confezionata singolarmente e dunque risulta impossibile, anche per il corriere più maldestro, riuscire a rovinare il contenuto della confezione.

Design e materiali | Recensione TC100 Relaxed

Lo stile scelto da Corsair per la sua TC 100 Relaxed è il più classico di tutti. Nessun colore sgargiante, nessuna forma strana e nessun materiale fantascientifico. Nonostante quanto appena detto l’anima di Corsair è forte in questa TC 100 Relaxed.

La cura dei dettagli si fa notare eccome. Già in fase di montaggio è bello notare come Corsair abbia pensato davvero a tutto. Un esempio lampante è quello dei tappini che vanno a coprire le viti di sostegno alle coperture plastiche. I tappini sono marchiati con il simbolo di Corsair, un piccolo accorgimento che nel complesso passa inosservato ma che un occhio attento non può che apprezzare.

La colorazione che abbiamo avuto per testare la Tc100 è quella divisa tra grigio e nero. Unico simbolo di Corsair il logo nella parte del poggiatesta.

L’imbottitura è piuttosto rigido e sembra quasi un po’ risicato ma nel complesso, grazie anche alla conformazione del sedile, il tutto è piuttosto comodo.

Nel complesso i materiali scelti ci sono parsi di buona qualità. I metalli risultano resistenti e anche per quanto riguarda i tessuti non abbiamo nulla da recriminare.

Comfort e utilizzo | Recensione TC100 Relaxed

Come detto nonostante l’imbottitura risulta piuttosto risicata, ma nel complesso le linee morbide e avvolgenti riescono a dare un senso di comodità piuttosto buono. Siamo ovviamente lontani da altre sedie da gaming che abbiamo recensito in precedenza ma anche vero che il prezzo è un terzo delle sedie a cui stiamo riferendo.

In linea generale ci siamo trovati piuttosto bene nell’utilizzo di questa sedia ma non possiamo dire che sia esente da difetti. Lo stesso materiale che troviamo nell’imbottitura è usato per i cuscini che risultano piuttosto rigidi, scelta che in realtà abbiamo apprezzato. Quello che meno ci ha convinto proprio nei cuscini è il sistema di fissaggio. Nonostante sia molto comodo, il fissaggio con le corde elastiche non permettono un blocco duraturo e più di una volta ci siamo dovuti mettere a spostare i cuscini (lombare e cervicale) per poter stare comodi.

Quello dei cuscini potrebbe sembrare un utilizzo marginale ma in realtà per chi passa molto tempo al PC per lavoro o svago questi ultimo sono un accessorio insostituibile.

Un gran lavoro lo svolge sicuramente anche il sistema di gestione delle posizioni della sedia. Questo sistema infatti oltre a far alzare e abbassare la seduta ci permette di reclinare lo schienale fino a 160 gradi. Anche i braccioli sono un accessorio altrettanto indispensabile e purtroppo qui ci saremmo aspettati qualcosa in più.

Nonostante i braccioli siano abbastanza performanti ci sarebbe piaciuto vederli in 3D. La comodità di poterli alzare o abbassare i braccioli è ottima anche se il tutto si limita a questo. Contrariamente a quanto mostrato nel sito di Corsair (che ci ha informato di essere al lavoro per sistemare il tutto) i braccioli non viaggiano anche verso l’interno o l’esterno. Di conseguenza anche il movimento in slitta che proietta i braccioli in avanti o indietro non è contemplato.

La mancanza di una regolazione verso l’interno non rappresenta un problema per i giocatori console ma il discorso cambia eccome si utilizza la sedia al PC. Specialmente nelle fasi di scrittura è indispensabile avere la possibilità di proiettare il braccio verso l’interno.

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair TC100 Relaxed?

In conclusione siamo davanti a una sedia da gaming che si attesta in una fascia quasi entry level. I materiali risultano essere piuttosto buoni come buona è l’ergonomia generale della sedia. Purtroppo lato comodità abbiamo qualcosa da recriminare alla TC100. Nonostante l’ampia seduta l’imbottitura risulta un po’ risicata e dopo lunghe sessioni davanti al PC fra lavoro e svago la comodità viene meno. Un altro punto debole della sedia di fascia bassa made in Corsair è sicuramente il sistema di braccioli che hanno l’unica funzionalità di potersi abbassare o alzare. L’impossibilità di potersi sporgere verso l’internò o l’esterno purtroppo ne limitano di molto il tempo di utilizzo mentre si scrive o mentre si utilizzano tastiera e mouse per giocare, tutt’altro discorso se si pensa di utilizzare la sedia per giocare con uno Scuf (o un altro pad).

Guardandoci intorno il prezzo di circa 220 euro non è eccessivo e sicuramente è giustificato dal brand e dai materiali, peccato per le mancanze sopracitate e per la carenza di scelte colore e di design in generale.

7.5 Promossa Punti a favore Ottimi materiali

Ottimi materiali Sistema reclinabile fino a 160 gradi

Sistema reclinabile fino a 160 gradi Comodità della seduta Punti a sfavore Imbottitura un po' carente

Imbottitura un po' carente Braccioli che si muovono solamente in salita/discesa

Braccioli che si muovono solamente in salita/discesa Colori e design non troppo ricercati