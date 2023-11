Recensione Shark Stratos: aspirapolvere senza filo con Pet Kit

In questo articolo andremo a vedere la recensione di Shark Stratos: aspirapolvere senza filo con Pet Kit, doppia batteria e una serie di peculiarità che lo rendono davvero sorprendente

L’aspirapolvere Shark Stratos è un modello senza fili dotato di doppia batteria, il che significa che è possibile utilizzarlo per periodi di tempo più lunghi senza dover interrompere il lavoro per la ricarica.

Una delle sue peculiarità è il tubo flessibile, che consente di raggiungere facilmente gli angoli più difficili da pulire, mentre il pet kit è un accessorio utile per raccogliere i peli degli animali domestici dai tappeti e dai mobili.

In generale, lo Shark Stratos è un aspirapolvere potente e versatile, ideale per la pulizia di casa in profondità.

Ovviamente abbiamo testato questo Shark Stratos in diverse situazioni e dopo un paio di settimane in sua compagnia siamo pronti a sviscerare pregi e difetti dei questo aspirapolvere cordless.



IMG20230419090845

Packaging e design | Recensione Shark Stratos

L’aspirapolvere Shark Stratos sembra essere progettato con un look moderno e minimalista. Il packaging dovrebbe presentare immagini chiare e dettagliate dell’aspirapolvere, con informazioni sulle caratteristiche e le funzioni incluse.

Per quanto riguarda il design, l’aspirapolvere sembra essere cordless, con la possibilità di separare il motore dal tubo di prolunga e dalle spazzole, il che lo rende comodo da usare e da riporre.

Il colore grigio scuro e il serbatoio trasparente per la polvere suggeriscono un aspetto moderno e sofisticato.

In generale, il design del packaging e dell’aspirapolvere Shark Stratos sembra essere orientato verso la funzionalità e l’eleganza, con l’obiettivo di fornire una soluzione di pulizia domestica efficace e allo stesso tempo esteticamente piacevole.

All’interno della confezione non manca davvero nulla. Oltre ovviamente al nostro Shark Stratos troviamo una serie di accessori molto completa.

Ecco una lista completa del contenuto della confezione:

Aspirapolvere Shark Stratos

Accessorio motorizzato Pet

Accessorio a lancia da 30 cm

Strumento multisuperficie

Spazzola anti-allergeni

Batterie agli ioni di litio

Base di ricarica doppia

Borsa per gli accessori

IMG20230419090751

IMG20230419090801

Utilizzo e prestazioni | Recensione Shark Stratos

Dopo aver utilizzato l’aspirapolvere senza fili per circa due settimane, siamo pronti a condividere le nostre impressioni.

Abbiamo esaminato la potenza di aspirazione non solo su superfici in ceramica, ma anche su tessuti come tappeti, divani e poltrone, al fine di offrire una valutazione completa del prodotto.

Parliamo di autonomia e di utilizzo

L’aspirapolvere Shark Stratos è un modello senza fili molto maneggevole e facile da utilizzare, ideale per raggiungere punti difficili da pulire come sotto i letti o sotto i divani grazie alla possibilità di piegare il tubo.

Inoltre, grazie alla presenza di due batterie al litio, l’aspirapolvere offre un’autonomia maggiore rispetto ai modelli tradizionali.

La potenza d’aspirazione è buona e può essere regolata su tre diversi livelli (eco, automatico e massima potenza). Con la doppia batteria si raggiunge una possibilità di utilizzo pari a 120 minuti circa.

In particolare, il livello automatico utilizza un sistema intelligente IQ per impostare automaticamente la potenza d’aspirazione più adeguata alle esigenze di pulizia. Tuttavia, il livello massimo può risultare piuttosto rumoroso.

In generale, l’aspirapolvere Shark Stratos rappresenta una scelta ideale per chi cerca un modello senza fili facile da maneggiare e con una buona potenza d’aspirazione.

Il modello di aspirapolvere senza fili Shark Stratos si è dimostrato un’ottima scelta per la pulizia di tutte le superfici della nostra casa, compresi i tappeti.

La spazzola centrale con doppio rullo DuoClean e PowerFins Plus è stata particolarmente efficace nell’aspirare peli e capelli, garantendo risultati impeccabili.

Inoltre, l’antigrovigli Anti Hair Wrap ha permesso di rimuovere facilmente i peli e i capelli dalla spazzola durante la pulizia, senza dover interrompere le nostre pulizie per un periodo di tempo impegnativo.

Nel complesso, il Shark Stratos si è rivelato un alleato affidabile nella pulizia della nostra casa, garantendo prestazioni superiori e una maggiore praticità grazie alla sua natura senza fili.

Inoltre la possibilità di piegare il tubo centrale ci permette di ridurre notevolmente lo spazio d’ingombro dell’aspirapolvere quando non lo stiamo utilizzando dato che si piega letteralmente su se stesso.

Chi dovrebbe acquistare questo Shark Stratos?

In conclusione, lo Shark Stratos è un aspirapolvere che sa il fatto suo. Certo il prezzo non è dei più accessibili ma come spesso accade per questo tipo di elettrodomestici gli sconti non si fanno desiderare. Il livello di comfort durante le pulizie è davvero alto, la possibilità di piegare il tubo e senza abbassarsi riuscire a d arrivare in quasi ogni anfratto di casa è impagabile.

Il sistema IQ di autogestione della potenza funziona alla grande e le spazzole sono ben progettate per fornire un buon sistema di pulizia facile anche da gestire per eventuali aggrovigli.

I livelli di potenza sono ben bilanciati anche se praticamente non abbiamo mai avuto bisogno di gestirli. Ovviamente il tutto è stato possibile grazie al sistema Clean Sense IQ che funziona davvero bene.

L’unico difetto, se è possibile considerarlo tale, risiede nella rumorosità, a tratti eccessiva, dell’aspirapolvere quando lavora alla massima potenza.

In poche parole al netto di qualche piccola pecca questo Shark Stratos risulta uno dei migliori aspirapolvere sul mercato.

