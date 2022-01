Smartproxy: proxy per il web scraping

In questo articolo vi presentiamo Smartproxy, uno servizio di web proxy tra i migliori al mondo che permette, tra le altre cose, di fare fare web scraping in totale sicurezza e senza il rischio di venire bloccati. Vediamo i dettagli

Smartproxy è uno dei migliori servizi di proxy al mondo che offre ben 4 tipologie differenti di servizi proxy da utilizzare (ad es. proxy residenziali che si riferiscono a IP privati e diversi tipi di IP per datacenter) coprendo un totale di 40 milioni di indirizzi IP distribuiti in oltre 195 paesi diversi e suddivisi in circa 100 sottoreti. Smartproxy offre inoltre un servizio clienti attivo 24 ore su 24 che risponde in pochi minuti e che quindi è adatto anche ai professionisti ed aziende. Gli indirizzi IP dei proxy possono essere randomizzati tra circa 40.000 alternative e con un tempo di accesso davvero ridotto, meno di 1.6 secondi. Ma vediamo più nei dettagli come Smartproxy può essere usato per il web scraping.

Cos’è un web proxy?

Il proxy o web proxy non è altro che un server intermedio che si trova tra il client e un altro server. In genere quest’ultimo contiene il contenuto che effettivamente era stato richiesto dal client. Tuttavia la richiesta non viene pervenuta direttamente al server di destinazione, ma passa prima per il proxy che svolge una sorta di pre-processing.

L’utilizzo dei web proxy trovato molteplici applicazioni nel corso del tempo. Un esempio banale è quello di un firewall che protegge un server. Tutte le richieste passano dal proxy e vengono analizzate prima di essere inoltrate al server in modo da evitare danni ai dati sensibili contenuti in esso. Spesso i proxy vengono utilizzati anche per evitare di congestionare i server. Infatti possono contenere una copia cache dei dati e li distribuiscono ai client senza interpellare ogni volta il server. Questo velocizza molto la gestione delle richieste che può essere decentralizzata e distribuita su tutto il mondo.

Un proxy potrebbe anche essere utilizzato per filtrare le richieste, sia in ingresso che in uscita. Molte organizzazioni come scuole o aziende utilizzano i proxy per filtrare alcuni contenuti attraverso una lista nera di URL o parole chiave. In questi casi, passando le richieste attraverso un proxy ed autenticandosi su di esso, verificando così la propria identità, è possibile accedere ed utilizzare tali servizi di filtraggio. Oppure si può effettuare uno smistamento a seconda del tipo o della provenienza della richiesta.

Al contrario, un proxy può essere anche usato per eludere filtri e censure. Infatti molti filtri utilizzano l’IP di provenienza della richiesta per censurare contenuti in ingresso e uscita. Si può utilizzare un proxy che semplicemente inoltra la richiesta al server e poi gira la risposta al client che l’aveva originariamente prodotta. Se il proxy si trova in un territorio non soggetto a censure, non ci sarà nessun problema. In questo ambito, grazie ai web proxy, è possibile anche proteggere la propria privacy nascondendo la propria identità. Infatti, il proxy può nascondere l’IP del client che ha inoltrato la richiesta. In questo modo, per il server destinatario, la richiesta sembrerà partita effettivamente dal proxy e l’identità del client rimarrà anonima.

I proxy possono essere anche utilizzati per personalizzare i contenuti visualizzati. Ad esempio, possono tradurre un sito web a seconda della provenienza della richiesta. Ma vengono anche utilizzati per qualcosa di molto più fastidioso. Infatti anche le pubblicità possono essere personalizzate da un proxy a seconda della richiesta che è stata preventivamente analizzata.

Cos’è il web scraping?

Per web scraping si intende in generale l’attività di analizzare e raccogliere dati all’interno del web, sfruttando il protocollo HTTP e simulando il comportamento di un essere umano che naviga. In generale il web scraping avviene utilizzando dei bot, cioè dei programmi che analizzano i contenuti delle pagine web in maniera automatica per ricevere delle informazioni. Questa tecnica è ad esempio utilizzata dai motori di ricerca per classificare le pagine e creare i risultati delle ricerche. Di recente vengono però anche utilizzati per raccogliere grandi quantità di dati per allenare dei modelli o fare delle analisi. Molti aggregatori di informazione e servizi come Booking.com usano il web scraping.

Di solito il web scraping è basato sul parsing del codice HTML della pagina da cui si possono ricavare numerose informazioni dai contenuti ai link ipertestuali.

Perché Smartproxy è utile ad arginare il web scraping?

Come utilizzare Smartproxy per evitare il web scraping? Spesso i server hanno delle protezioni che bloccano grandi quantità di richieste provenienti dallo stesso IP in un lasso di tempo molto limitato. Ma questo non risolve del tutto il problema dello scraping. Utilizzare un web proxy invece sì. Smartproxy offre una serie di servizi utilissimi, come la rotazione degli indirizzi IP, per evitare il fastidioso problema di cui parlavamo prima. Le prestazioni garantite dalla rete di proxy di Smartproxy, inoltre, sono eccellenti con ritardi ridotti al minimo, e la possibilità di simulare dispositivi desktop che indipendentemente dalla loro provenienza nel mondo. Insomma, grazie a Smartproxy, non si avrà nessuna limitazione nel limitare l’attivita’ dei bot sul web.

Il sito web di Smartproxy offre diversi piani per andare incontro alle varie esigenze, partendo da un costo di circa 75 dollari al mese (tasse escluse) per un traffico di 5 GB. Ma non si tratta solo di quantità di GB. Infatti, i piani sono stati pensati anche in base all’applicazione finale. Abbiamo piani per proxy residenziali o datacenter, proxy anonimi o trasparenti. Inoltre abbiamo piano pensati per particolari e applicazioni, come i motori di ricerca o servizi di reselling. Ma se nessuna delle alternative vi soddisfa, potrete anche chiedere un piano personalizzato e adatto alle vostre esigenze specifiche.

Insomma, Smartproxy è un servizio assolutamente professionale e potente. Uno tra i migliori al mondo. I metodi di pagamento sono molto flessibili e vengono anche accettati PayPal e Bitcoin. Si tratta di uno strumento assolutamente affidabile ed indispensabile per moltissime applicazioni. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!