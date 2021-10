Recensione Kingston SSD XS2000: portatile e veloce

In questa articolo andremo a vedere la recensione dell’ SSD portatile Kingston XS2000. Nel taglio da 500 GB questo hard disk portatile è riuscito a colpirci in più di un’occasione. Scopriamo insieme il perché

Kingston è da sempre fra le aziende che spiccano se si parla di storage. Siamo sicuri che chiunque ha almeno un dispositivo di archiviazione firmato dalla casa californiana.

Con i file che crescono a dismisura per quantità e dimensioni lo spazio di archiviazione non basta mai. Ovviamente serve anche velocità e robustezza. Alle qualità appena descritte aggiungete la possibilità di sfruttare un collegamento USB di tipo C che ci offre la possibilità d’interfacciarci con il nostro smartphone e avrete la ricetta tecnologica di questo Kingston SSD XS2000.

La velocità di trasferimento massima dichiarata, raggiungibile anche grazie a una connessione USB 3.2 Gen 2×2, è di 2.000 MB/s. In poche parole le premesse per un gran bel pezzo di Hardware ci sono tutte ma vediamo come ne è uscito dai nostri test.

Materiali e design | Recensione Kingston SSD XS2000

All’interno della confezione troviamo tutto il necessario anche qualcosa in più. Una volta aperta la confezione troviamo un involucro di plastica trasparente che ci mostra il nostro SSD, il cavo per la connessione e un guscio in gomma che promette di proteggere il nostro Hard Disk portatile da cadute (fino a due metri di altezza), inoltre vanta anche la certificazione Classe di protezione IP55 che ne garantisce la protezione da ingressi di polvere e getti d’acqua. Ovviamente la protezione appena citata avviene solo se il guscio in gomma è utilizzato.

Il cavo per la connessione forse è un po’ risicato. Se ovviamente è perfetto per collegarlo a PC portatili o dispositivi mobili, tutto cambia se lo si deve collegare a una TV oppure al retro del PC fisso. Il vostro Kingston SSD XS 2000 rimarrà inesorabilmente appeso.

Il design è sobrio e funzionale. Troviamo infatti una superficie cromata per tutto l’SSD che viene interrotta solamente da una striscia nera che divide in due sezioni la scocca e da un LED di notifica posto subito in fianco alla presa USB-C.

Le dimensioni sono di 69,54 x 32,58 x 13,5mm. Per quanto riguarda i tagli abbiamo la possibilità di avere una memoria pari a 500 GB (il modello usato per questa recensione), 1 TB o 2TB.

La prova sul campo | Recensione Kingston SSD XS2000

Prima di entrare nella fase dei test sintetici è stata nostra premura creare una vera e propria prova sul campo. Abbiamo preso una cartella contenente circa 500 file suddivisi in circa 50 cartelle differenti e li abbiamo trasferiti (senza nessun tipo di compressione) sul nostro SSD portatile. Il peso complessivo della cartella madre era di circa 50 GB. Il tutto è stato svolto in un tempo davvero invidiabile. Come mostra la foto, appena qui sopra, abbiamo infatti speso meno di due minuti per trasferire tutti i file.

CrystalDiskMark prova Kingston SSD XS2000

Il prossimo test è stato eseguito con CrystalDiskMark, per misurare le massime prestazioni teoriche in lettura/ scrittura sequenziale con dati casuali di varie dimensioni.

Anche durante i test sintetici i risultati sono stati positivi. Infatti come si può vedere dal test abbiamo una velocità di scrittura pari a 1028 MB/s, e di 932 Mb/s in lettura con file da 1GB. Valori davvero ottimale per un SSD esterno e di dimensioni così ridotte

ATTODisk prova Kingston SSD XS2000

Abbiamo sottoposto poi l’SSD Kingston SSD XS2000 al software Atto Disk Benchmark. Uno dei migliori strumenti disponibili per misurare le prestazioni di archiviazione. Famoso perché molto affidabile, produce risultati molto accurati.

Con ATTO possiamo testare dimensioni di blocchi predefiniti. Quindi possiamo testare con una sequenza di 32 MB di file da 4 KB, ma anche 32 MB in file da 1 MB. Che poi è il compito più importante e difficile per qualsiasi unità di archiviazione, ovvero scrivere velocemente file di dimensioni molto ridotte.

Nonostante il test complesso potete notare come i valori siano sempre ottimali.

Chi dovrebbe acquistare questo SSD Portatile?

In conclusione non possiamo che fare i complimenti a Kingston per aver sfornato un HDD solido, dalle dimensioni ridotte ma anche veloce.

Le certificazioni che lo caratterizzano inoltre lo rendono un ottimo alleato per i fotografi più temerari e perché no?! Anche per le persone più sbadate. Il guscio protettivo lo eleva a compagno di viaggio perfetto e le sue dimensioni ridotte rendono comodo e tascabile.

Il prezzo (per la versione da 500 GB) è di circa 12o euro, anche se il nostro consiglio è quello di prendere la versione da 1 TB che costa solo una decina di auro in più. Certo si possono trovare in commercio hard disk portatili a meno ma la garanzia di 5 anni (o fino a esaurimento vita del sistema di stoccaggio file) e il marchio storico sono elementi non trascurabili.

In poche parole se volete un Hard Disk veloce, portatile e affidabile con questo Kingston SSD XS2000 l’avete trovato.