Come ogni anno siamo entrati nel vivo della modalità più attesa di FIFA: l’Ultimate Team. A tal proposito oggi vogliamo spiegarvi cosa sono le carte OTW e come funzionano nel FUT di FIFA 22

FIFA 22 è finalmente disponibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Quest’anno in FIFA 22 EA ha voluto scuotere il meta con nuove formazioni, tattiche personalizzate e istruzioni per i giocatori, ma ci s0n0 cose che non cambiano mai. Come ogni anno, il FUT si rivela la modalità principale e sono già numerose le carte speciali dedicate ai giocatori più in forma del momento. Tra tutte, ritroviamo già dalle prime battute le OTW. Per schiarirvi le idee su come funzionano, oggi vogliamo spiegarvi cosa sono le carte OTW e come funzionano nel FUT di FIFA 22.

OTW? Di che stiamo parlando esattamente?

Partiamo subito col precisare che la sigla OTW sta per Ones To Watch (da tenere d’occhio, in italiano). Presenti già nei vecchi capitoli della serie, le carte Ones To Watch non sono altro che carte speciali come tante altre tra quelle proposte da EA. I giocatori OTW sono oggetti speciali “dinamici” pensati per celebrare i colpi di mercato più eclatanti dell’ultima sesssione di mercato. Tra gli OTW di quest’anno contiamo numerosi giocatori come Lukaku, Cristiano Ronaldo, Wijnaldum, Hakimi e tanti altri.

Come funzionano le carte OTW – FIFA 22: cosa sono e come funzionano gli OTW di FUT

Come anticipato, le carte Ones To Watch sono carted dinamiche dedicate ai colpi di mercato più importanti della finestra appena conclusa. Quando un top player o una promessa cambia club, è molto probabile che ottenga una delle nuove carte OTW di FIFA 22. In quel caso, esce una versione di colore viola di quel giocatore con gli stessi valori della carta standard, ma che otterrà (se meritati) dei potenziamenti durante il corso della stagione. L’andamento dei parametri di queste carte è strettamente collegato alle prestazioni sia di quello specifico calciatore, sia del club in cui milita. In genere, per vedere una carta OTW aumentare overall e valore, bisognerà attendere settimana dopo settimana delle buone prestazioni.

Nel caso il giocatore ottenga delle carte Team Of The Week o rientri tra i Man of the Match della giornata, la carta OTW otterrà un +1. Come anticipato però esiste anche un altro modo attraverso il quale la carta può ricevere un +1 in forma, ovvero quando la squadra d’appartenenza vince cinque delle dieci partite disputate dopo il 1 ottobre 2021. In questo caso, non è neanche necessario che il giocatore OTW scenda in campo.

Gli OTW presenti nel gioco – FIFA 22: cosa sono e come funzionano gli OTW di FUT

Al momento nel FUT di FIFA 22 è presente un buon numero di giocatori OTW. Nello specifico la lista (aggiornata ad oggi 11 Ottobre) conta i seguenti giocatori:

Konaté (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Romelu Lukaku (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Sergio Ramos (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Lionel Messi (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Wijnaldum (sfida creazione rosa)

(sfida creazione rosa) Cuccurella (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Ings (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Junior Firpo

Correa (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Tomori (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Bellerin (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) De Paul (dall’8 ottobre)

(dall’8 ottobre) Grealish

Cristiano Ronaldo

Alaba

Hakimi

Locatelli

Upamecano

Varane

Berghuis

Kluivert (obiettivo)

(obiettivo) Saul

André Silva (sfida creazione rosa)

(sfida creazione rosa) Dumfries

Malen

Talisca (sfida creazione rosa)

(sfida creazione rosa) Bailey

Griezmann

Delaney

Camavinga (obiettivo)

(obiettivo) Shaqiri (sfida creazione rosa)

Come già detto, ogni settimana i giocatori che otterranno una carta TOTW o un Man of the Match avranno una grande possibilità di prendere una carta OTW. Restate aggiornati sul sito ufficiale di FIFA 22 relativo al FUT per ulteriori aggiornamenti.

Da tenere d’occhio

Bene amici, questa era la nostra guida su cosa sono e come funzionano gli OTW di FUT in FIFA 22. Mi raccomando tenete d’occhio i giocatori più caldi del momento per non perdervi alcun aggiornamento. Come sempre vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni, news e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi, e come sempre ricordate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!