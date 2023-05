Cinema in Festa: a giugno biglietti in offerta a 3,50 euro

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, torna a giugno 2023 Cinema in Festa, l’iniziativa che per cinque giorni consentirà l’ingresso al cinema con biglietti in offerta al prezzo di 3,50 euro, dalla domenica al giovedì

Dopo il grande successo dell’iniziativa nel 2022, torna per il giugno 2023 Cinema in Festa. L’adesione all’offerta prevede di andare al cinema con un biglietto unico a prezzo ridottissimo, appena 3,50 euro, per cinque giorni, a qualsiasi ora. Il primo giro di Cinema in Festa è previsto da domenica 11 giugno a giovedì 15 giugno, coprendo quindi anche le nuove uscite della settimana entrante.

Cinema in Festa, biglietti in offerta a 3,50 euro

La seconda edizione di Cinema in Festa, che consente di vedere i film al cinema a un prezzo speciale, si svolgerà dall’11 al 15 giugno, consentendo l’accesso a tutti i film per soli 3,50 euro. L’iniziativa promossa da Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano è partita già nel 2022 e proseguirà fino al 2026, articolandosi in un due periodi a ridosso dell’estate: giugno e settembre. Lo svolgimento dalla domenica al giovedì permetterà di approfittare anche delle nuove uscite della settimana, che a questo giro comprendono l’atteso The Flash.

Il progetto è la versione italiana di Fête Du Cinéma già sperimentata oltralpe e in questo caso s’intreccia con la campagna CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate, avviata dal MiC per promuovere i grandi appuntamenti cinematografici per l’estate 2023. Lo scorso settembre Cinema in Festa è stato preziosissimo: dal 18 al 22 settembre registrò ben 1.135.893 di presenze in sala, aumentando del 317% (!!!) l’affluenza della settimana precedente. È stato infatti un ingranaggio di quel processo che ha riavvicinato progressivamente il pubblico alla sala, con una ripresa netta segnata a partire a partire da Natale. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità relative a film e serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.