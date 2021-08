Recensione Be Quiet! Dark Rock TF 2: perfetto in spazi ridotti

Recensione Dark Rock TF 2. Un dissipatore all’insegna della qualità Be Quiet!, in grado di salvare un sacco di spazio

Quante volte in fase di montaggio vi siete lamentati che il vostro dissipatore ad aria andava in conflitto con le RAM? Questa volta il produttore tedesco Be Quet! ha cercato di risolvere questo problema con un modello che vanta un design in grado di non impedire l’istallazione di RAM, ecco Dark Rock TF 2.

Questo dissipatore è targato 230W, questo il suo massimo TDP in grado di gestire, con una struttura diagonale dal design contenuto. Scopriamo di più nella recensione completa.

Unboxing e design | Recensione Dark Rock TF 2

Arriva in una scatola abbastanza completa e ben curata, all’interno troviamo la pasta termica di casa e poi, in una struttura a castello troviamo le due ventole, e il dissipatore all’interno di una struttura di spugna sagomata. Nulla da dire sul packaging, davvero curato nei minimi dettagli.

Il dissipatore possiede un corpo lamellare ben costruito, con il logo inciso sulla parte top della torre, che però è orizzontale in questo caso. Il corpo lamellare è costituito da 57 alette in alluminio. La ventole installata è low profile proprio per non impattare con lo spazio a disposizione, in particolare è un modello dotato di motore rifle-bearing, dal diametro di 135mm e con un livello sonoro massimo di 24.4dB(A). La garanzia è segnata a 3 anni. Il brand ha optato per due ventole Silent Wings 3. Le ventole sono dotate di motore a 6 poli, ed un valore Air flow di 50.5 CFM. Ha una durata operativa di 300,000 ore. Con una velocità massima di 1.400 RPM.

Il dissipatore arriva con 6 Heat Pipe da 6mm. Il baseplate viene definito da Be Quiet! “directly connected”, per trasferire il calore in modo efficace e performante. Il dissipatore come anticipato in apertura è in grado di dissipare fino a 230W, ma va contestualizzato al tipo di segmento a cui si rivolge questo prodotto. Abbiamo un valore totale di Air flow pari a 68 CFM a velocità massima, ed una pressione statica di 2.1 mm H2O. Da notale un attenzione non indifferente, le ventole poggiano non direttamente sul corpo lamellare, bensì su due “carrelli” di gomma per limitare al massimo vibrazioni e assicurare silenziosità durante il funzionamento.

Compatibile con AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+) per quanto riguarda AMD e 775 / 115x / 1200 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066 per quanto riguarda Intel. Le sue dimensioni sono di 163 x 140 x 134 (L x W x H). Inoltre ha un peso totale di 945 g compreso di ventole.

Montaggio e Prestazioni | Recensione Dark Rock TF 2

Il sistema di montaggio è da lodare, semplice e veloce, non perderete tempo nell’installazione a capire come fare. Il tutto è abbastanza intuitivo, ma soprattutto magistralmente spiegato e rappresentato nel manuale grazie a grafiche tridimensionali. In ogni caso, una volta installato il classico sistema di montaggio per AMD AM4 il dissipatore possiede due scanalature all’interno della struttura che permette il passaggio di un cacciavite per effettuare il fissaggio. Ovviamente, il primo passaggio da eseguire è quello di fissare il dissipatore, e solo successivamente installare le ventole. Le ventole vengono fermate invece dalle classiche mollette in alluminio che si agganciano al corpo lamellare.

Di dissipatori in formato top-down ne vediamo sempre meno sul mercato, e oltre ai famosi modelli oramai in commercio non vi è forse tutto questo interesse a creare un sistema del genere, complice probabilmente il consumo energetico sempre maggiore che i processori stanno raggiungendo. Ma un dissipatore del genere può tornare utile in moltissime occasioni. Non potremo avere di certo prestazioni miracolose, ma con questo Dark Rock TF 2 riuscirete tranquillamente a dissipare processori da 8 Core senza particolari pretese.

I risultati leggibili all’interno dei grafici riportano il valore medio delle temperature riscontrate nel periodo indicato in ciascun test attraverso dati forniti da HWiNFO64. I vari test sono inoltre ripetuti più volte al fine di evitare situazioni “temporanee” che potrebbero falsarne i risultati. Con lo scopo di restituire temperature fedeli a qualsiasi tipo di utilizzo, si è optato per i seguenti test sintetici e non: idle, gaming, Cinebench R20 e Prime95. Temperatura ambientale di 32 gradi. Nel complesso non saranno prestazioni dissipative adatte a chi, con il proprio computer esegue lunghi rendering e operazioni prolungate, ma stiamo comunque parlando di un processore che non è certamente tra i più “freddi” sul mercato.

Test Bench utilizzata;

Case: Be Quiet! Silent Base 802

Scheda Madre: MSI MPG B550 Gaming Plus

CPU: AMD Ryzen 7 3800X

GPU: Gigabyte 1050 TI

RAM: G.Skill Trident Z RGB 16GB 3000MHz

G.Skill Trident Z RGB 16GB 3000MHz SSD: Kingston A400

Idle

Per effettuare il test in idle è stato avviato Windows, lasciato caricare completamente per 5 minuti, dopodiché avviata la misurazione della temperatura per un totale di 10 minuti in cui il PC è stato completamente inutilizzato. Il test ha prodotto 43 Gradi.

Gaming

La sessione di gioco è durata circa 90 minuti. In questo lasso di tempo abbiamo modificato i vari settaggi grafici mantenendo comunque sempre la medesima risoluzione di 2K (2560×1440). In questo modo è stato possibile simulare diversi utilizzi e carichi della CPU a seconda delle potenzialità della propria scheda video. Con un risultato pari a 74 Gradi.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Sono state effettuate diverse misurazioni nell’arco del tempo per ovviare a margini di errore. Abbiamo rilevato 78 Gradi.

Prime95

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di Prime95 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati e Maximum Heat). Abbiamo rilevato in questo test 86 Gradi.

Conclusioni e prezzo

Certamente non adatto a processori della famiglia HEDT, può adattarsi a processori invece ad un numero di Core più contenuto per supportare operazioni quotidiane che non hanno a che fare con lunghi ed impegnativi lavori di editing. Se optate per questo dissipatore lo fare per le sue dimensioni compatte, e per la sua natura altamente compatibile con svariati moduli RAM presenti in commercio.

In ogni caso ci troviamo difronte ad un dissipatore compatto, che nel complesso si è comportato bene con un processore così energivoro, dunque con processori meno impegnativi certamente potrà assicurare ottime performance, ma soprattutto un grado di compatibilità e silenziosità non indifferente. Con un processore meno energivoro sicuramente si potrà sperimentare anche un leggero overclock. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

9 Per sistemi SFF Punti a favore Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Design Low Profile

Design Low Profile 2 Ventole Silent Wings 3

2 Ventole Silent Wings 3 Sistema di montaggio

Sistema di montaggio Silenziosità Punti a sfavore Non adatto a processori particolarmente energivori