Tronsmart TK09R: tastiera meccanica Blue con LED RGB

In questo articolo vi presentiamo Tronsmart TK09R, una bella tastiera meccanica con switch Outemu Blue e LED RGB per le vostre sessioni da gaming

Se cercare una buona tastiera da gaming, questa Tronsmart TK09R è davvero interessante. Integra degli Outemu Blue, quindi molto scattanti e con un ottimo feedback. Inoltre troviamo i LED RGB per dare il tocco finale.

Tronsmart TK09R: una buona tastiera meccanica

Sicuramente per il gaming viene sempre consigliata un tastiera meccanica, ma tentiamo di capire cosi distingue questa Tronsmart TK09R dalle altre. La parte meccanica è gestita con degli switch Outemu Blue, i più scattanti e con un feedback deciso (anche se un po’ rumorosi) con un tempo di risposta di appena 1 ms. L’illuminazione RGB permette di configurare effetti luminosi dinamici e vivaci con 16,8 milioni di colori.

Presenti anche i tasti Macro programmabili per impostare comandi rapidi in modo del tutto personalizzato. La configurazioni possono essere memorizzate nelle memoria interna da 8 MB in modo da poterle riutilizzare se si cambia PC. Presente anche il comodo poggia-polsi per migliorare l’ergonomia. Infine il software Tronsmart Radiant collega tutti i tuoi prodotti compatibili in un’unica interfaccia, offrendo un controllo intelligente con possibilità illimitate.

L’offerta

La tastiera meccanica Tronsmart TK09R è disponibile su Geekbuy al prezzo di 49,99 euro. Tuttavia, grazie al nostro codice sconto SS22COUP1, potrete portarla a casa per 45,30 euro! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!