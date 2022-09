Hekka: nuove offerte per l’autunno

Il portale Hekka attiva tante nuove offerte per il mese di settembre. Vediamone alcune insieme!

Inizia una nuova stagione e quindi arrivano nuovi sconti Hekka su decine di prodotti. Vediamo insieme alcune delle offerte più interessanti sui prodotti tecnologici.

Offerte Hekka: le novità di settembre

Blackview Tab 13 Tablet Pad

Si tratta di un ottimo tablet ad un prezzo veramente molto conveniente. Offre un ampio schermo da 10.1 pollici con risoluzione FHD+ per guardare film e serie TV, ma anche per leggere o giocare. Sotto il cofano abbiamo un SoC Mediatek Helio G85 con otto core, assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di massa. Abbiamo anche una fotocamere da 12 MP. La batteria 7280mAh permetterà di avere una buonissima autonomia. Il sistema operativo è Android 12.

Prezzo in offerta : €160.90 / $159.99

: €160.90 / $159.99 Prezzo di listino : €169.90 / $169.99

: €169.90 / $169.99 Coupon : HekkaTab13

: HekkaTab13 Offerta valida fino al 30/09/2022

Spedizione gratuita e tasse incluse

Sandisk Ultra Micro SD 400 GB Tarjeta

Si tratta di una delle microSD più capienti sul mercato: ben 400 GB! Utilissima per espandere la memoria dei vostri dispositivi mobili oppure per gli appassionati di video e foto. La velocità classe 10 garantisce almeno 10 MB/s in scrittura.

Prezzo in offerta : €34.81 / $34.99

: €34.81 / $34.99 Prezzo di listino : €55.31 / $ 55.99

: €55.31 / $ 55.99 Coupon Code : HEKKA400GB

: HEKKA400GB Offerta valida fino al 30/09/2022

Spedizione gratuita e tasse incluse

Xiaomi Mijia YEELOCK

Per tenere al sicuro i vostri segreti in modo smart, questo Xiaomi Mijia YEELOCK è perfetto! Si tratta di uno smart lock per cassetti e mobili in generale. Anche se siamo abituati agli smart lock per le porte, anche questa declinazione può essere una interessante soluzione.

Infatti potremo trasformare qualsiasi anta o cassetto in una piccola cassaforte che potremo comodamente sbloccare via Bluetooth tramite il nostro telefono. In questo modo possiamo tenere al sicuro lettere, preziosi, documenti e perfino i nostri biscotti preferiti!

Prezzo in offerta : 11.77 € / $11.99

: 11.77 € / $11.99 Prezzo di listino : 17.58 € / $ 17.99

: 17.58 € / $ 17.99 Coupon : HekkaYEELOCK

: HekkaYEELOCK Offerta valida fino al 30/09/2022

Spedizione gratuita e tasse incluse

Mibro A1 Watch

Mibro A1 Watch è uno dei pochi smartwatch che costa meno di 50 euro e che offre un display AMOLED. Non è un pro da poco per un oggetto che deve essere utilizzato 24 ora su 24 anche sotto la luce diretta del sole dato che i display AMOLED sono molto più visibili degli LCD. Inoltre è un dispositivo impermeabile fino a 5 ATM.

Prezzo in offerta : €29.80 / $29.99

: €29.80 / $29.99 Prezzo di listino : €47.96 / $ 47.99

: €47.96 / $ 47.99 Coupon : HekkaA1

: HekkaA1 Offerta valida fino al 30/09/2022

Free Shipping + VAT included

KUMI X2 Pro TWS

Si tratta di cuffiette wireless molto interessanti. Infatti sono dotate di protezione IPX5 contro pioggia e schizzi. I dirver da 13 permettono di riprodurre il suono un modo chiaro e forte. Inoltre l’autonomia di 4 ore permette di ascoltare musica o guardare film senza interruzioni. Grazie anche al BT 5.1 non ci saranno problemi di lag.

Prezzo in offerta : €10.06 / US$9.99 Delivered

: €10.06 / US$9.99 Delivered Prezzo di listino : €22.06 / US$21.99

: €22.06 / US$21.99 Coupon : HEKKAKUMI

: HEKKAKUMI Offerta valida fino al 30/09/2022

Spedizione gratuita e tasse incluse

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!