T-FORCE XTREEM ARGB DDR4: ecco i kit da 256 GB di TEAMGROUP

Dal Computex 2021 arriva l’annucio di un kit mostruoso: 8 x 32 GB, per un totale di 256 GB di RAM TEAMGROUP T-FORCE XTREEM ARGB DDR4. Un quantitativo che può soddisfare anche le configurazioni di fascia professionale

Il team di ricerca e sviluppo di T-FORCE non solo si sforza di raggiungere velocità di memoria più elevate, ma anche maggiori capacità. In quest’ottica è stato lanciato il kit di memoria ad altissima capacità TEAMGROUP T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 3600 CL18-22-22-42 da 256 GB (32 GB x 8) per piattaforme Intel e AMD HEDT (desktop di fascia alta), che richiedono prestazioni estreme da tutti gli altri componenti del PC. Le nuove memorie soddisfano i requisiti di grande capacità di workstation di fascia alta, editing video e audio e calcolo scientifico specializzato. L’XTREEM ARGB è anche la scelta migliore per i giocatori che cercano le massime prestazioni di memoria.

T-FORCE XTREEM ARGB DDR4: fino a 256 GB per le RAM TEAMGROUP

Con un pensiero creativo, T-FORCE XTREEM ARGB Gaming Memory è il primo banco RAM al mondo a disporre di un design che permette di avere la luce a schermo intero. Dopo aver studiato i principi ottici e le caratteristiche della luce Team Group, studia diversi metodi di illuminazione appositamente progettati e LED RGB Addressable per ottenere un design unico. Per consentire ai giocatori di cambiare liberamente l’illuminazione RGB ed avere ora una resa migliore.

Le nuove RAM secondo la società sono in grado di penetrare con la sua illuminazione direttamente e riflettere i prodotti circostanti. La più alta frequenza di queste RAM è fino a 4800 MHz. I suoi chip IC vengono selezionati attraverso un rigoroso processo di test. Ognuno di essi è testato per la completa compatibilità e stabilità. T-FORCE XTREEM ARGB ha un profilo O.C incorporato che ti consente di goderti l’esperienza ultraveloce della tecnologia di overclocking con un clic su piattaforma Intel o AMD. In nuovi kit 32 GB x 8 presentati al Computex 2021 consentono di arrivare fino a 256 GB di RAM, per non rinunciare a prestazioni ed eleganza anche nei PC utilizzati nelle postazioni di lavoro.

Della sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!