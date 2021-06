PlayStation Now: annunciati i giochi di Giugno

The Wticher 3 e Sonic sono tra i protagonisti indiscussi dei giochi PlayStation Now che andranno a rimpolpare la line up del mese di Giugno

A dispetto di un’estate che si avvicina a grandi passi, Sony sembra intenzionata a tenere lontani da spiagge ed ombrelloni gli abbonati a PlayStation Now, come dimostrano i giochi che saranno disponibili in questo mese di Giugno appena iniziato. CD Projekt Red e SEGA sono sugli scudi, grazie ai loro personaggi più celebri ed apprezzati, ma non mancano anche altre piccole sorprese che, senza dubbio, hanno il pregio di rendere ancora più variegata l’offerta che ci apprestiamo a salutare. Scopriamo insieme questi sette, interessanti titoli.

PlayStation Now: svelati i giochi di Giugno

A spiccare senza dubbio tra le proposte del sesto mese di questo 2021 troviamo, senza ombra di dubbio, il buon Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition. Il capolavoro firmato CD Projekt Red, comprensivo di avventura originale e di tutti i DLC pubblicati, sarà disponibile sino al prossimo 6 Settembre. C’è spazio, comunque, anche per produzioni sicuramente più contenute, ma non per questo meno interessanti, come il roguelike Slay the Spire (in catalogo sino al 6 Dicembre) e Car Mechanic Simulator.

Ecco a voi i giochi PlayStation Now per giugno: 🐾 The Witcher 3: Wild Hunt, 👊 Virtua Fighter 5, ⚡Team Sonic Racing, ⚔️ Slay the Spire e molto altro! Scopri tutti i titoli inclusi questo mese: https://t.co/XdrUhH9vgV pic.twitter.com/2XWZY0rOtv — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 31, 2021

Tra i protagonisti indiscussi del Giugno firmato PlayStation Now, comunque, troviamo anche SEGA, che è pronta a caratterizzare l’offerta grazie a ben 4 giochi. Si parte con il velocissimo porcospino blu, vera mascotte della casa nipponica, protagonista di Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces. A chiudere il quartetto, invece, troviamo Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, che segna il ritorno dello storico picchiaduro (disponibile anche tramite PlayStation Plus) anche all’interno del servizio in streaming di casa Sony.

Soddisfatti di queste nuove aggiunte? Quali sono i giochi che proverete di sicuro? Siamo curiosi di sapere la vostra opinione, che vi invitiamo a condividere nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK.

