Probabilmente molti italiani avranno sentito la parola “cashback” per la prima volta pochi mesi fa, grazie al programma di cashback istituito dal precedente governo per incentivare gli acquisti con pagamento elettronico. Ebbene, nel mondo dell’ecommerce il cashback esisteva già da tempo: basti pensare che LetyShops, uno dei più grandi servizi di cashback al mondo, compie ben sette anni proprio questo mese (maggio 2021)!

Cos’è il cashback?

Il cashback è il rimborso di una parte di ciò che spendi quando fai acquisti su un negozio online. Può avere tassi differenti a seconda del negozio e, all’interno dello stesso negozio, a seconda della categoria del prodotto che vuoi acquistare. Ad esempio, il cashback di AliExpress, uno dei più grandi marketplace al mondo, su LetyShops è variabile dall’1% al 5% a seconda del prodotto scelto.

L’importo rimborsato ti viene accreditato sull’account del servizio di cashback a cui sei registrato sotto forma di un saldo positivo che, raggiunta una determinata soglia (10 euro su LetyShops), potrai trasferire sul tuo conto corrente bancario o sul tuo conto PayPal.

LetyShops è attivo da ben sette anni in vari mercati ed è attualmente il servizio di cashback n.1 in Russia ed uno dei maggiori in Spagna e America Latina. Giunto finalmente in Italia nel settembre 2020, il nostro servizio di cashback ha già raggiunto una popolarità straordinaria grazie alle incredibili promozioni Cashback Boost, che aumentano temporaneamente il cashback di uno o più negozi selezionati tra le 3 e le 10 volte, raggiungendo tassi da capogiro anche fino al 50%.

