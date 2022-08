Sennheiser: in arrivo le nuove MOMENTUM 4 Wireless

Sennheiser ha messo in preordine le nuovissime cuffie MOMENTUM 4 Wireless, le ultime arrivate in famiglia. Scopriamole insieme

La gamma MOMENTUM di Sennheiser continua a ridefinire gli standard per un ascolto sofisticato grazie a un sound superiore. Da oggi, le nuove cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless alzano ulteriormente l’asticella grazie all’audio ancora più definito, alla cancellazione adattiva del rumore di nuova generazione e all’eccezionale comfort. Grazie alle funzioni intelligenti e intuitive che migliorano ogni utilizzo e una straordinaria durata della batteria fino a 60 ore, nulla si frappone tra gli utenti e un’esperienza di ascolto incredibile.

Scopriamo le nuove Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless

Le nuove cuffie beneficiano della qualità audio by Sennheiser che permette agli utenti di ascoltare la musica come mai prima d’ora. Grazie a un sistema di ispirazione audiofila alimentato da un trasduttore da 42 mm, le nuove MOMENTUM 4 Wireless offrono una dinamica, una chiarezza e un’atmosfera musicale brillanti. La cancellazione adattiva del rumore di nuova generazione garantisce agli utenti di immergersi nella musica e di sentire ogni dettaglio emozionante anche in ambienti rumorosi.

In alternativa, quando gli utenti hanno bisogno di parlare con gli altri o di sentire i suoni circostanti, la versatile modalità trasparenza consente di ascoltare i suoni esterni con un semplice tocco, anche mantenendo indossate le cuffie. E per un’esperienza davvero su misura, l’app Sennheiser Smart Control semplifica la personalizzazione di ascolto utilizzando l’equalizzatore integrato, le modalità audio e la nuova funzione di personalizzazione del suono. Questa funzione valuta le preferenze e regola l’esperienza di ascolto in base ai gusti dell’utente.

Christian Ern, Principal Product Manager Consumer, ha affermato quanto segue:

La nostra gamma MOMENTUM ha sempre definito lo standard per un ascolto sofisticato con un suono superiore. Le nuove MOMENTUM 4 Wireless alzano ancora una volta l’asticella, offrendo la migliore qualità audio della categoria con una cancellazione adattiva del rumore e un comfort eccezionale. Grazie a caratteristiche quali la modalità trasparenza, l’equalizzazione integrata e la nuova funzione di personalizzazione del suono, gli utenti possono ascoltare in modo personalizzato.

Chiamate e assistente vocale sono incredibilmente naturali e prive di disturbi grazie a un avanzato array di microfoni digitali 2×2 beamforming digitale avanzato e alla soppressione automatica del rumore del vento, che garantiscono una ricezione vocale chiara e limpida. Le MOMENTUM 4 Wireless sono disponibili in preordine a livello globale fin da subito e in vendita a partire dal 23 agosto al prezzo consigliato di 349,90 €. Ne varranno la pena? Per scoprirlo non dovrete far altro che continuare a seguire le pagine di tuttoteK!