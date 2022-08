Celly: ecco la nuova Kids Collection pensata per i più piccoli

È stata presentata da poco la nuova Kids Collection di Celly, pensata interamente per i più piccoli. Scopriamo insieme le nuove proposte

Celly ha realizzato un’intera linea di accessori innovativi, la Kids Collection per l’appunto, che soddisferanno la curiosità e la voglia di esplorare il mondo dei piccoli nativi digitali. Per chi non conoscesse la società, Celly è un marchio italiano di accessori per smartphone appartenente al Gruppo Esprinet, un’azienda anch’essa italiana attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti tecnologici. Andiamo a vedere ora i nuovi prodotti presentati.

Ecco KIDSWATCH e KIDSCAMERA2, i nuovi arrivi della Kids Collection di Celly

KIDSWATCH è uno smartwatch leggero e divertente, disponibile in due diverse colorazioni (azzurro e rosa), con cinturino regolabile in morbido silicone e display a colori da 1.44”. Questo prodotto è pensato per offrire ai più piccoli l’equilibrio ideale tra attività, gioco e mondo digitale. Il punto di forza di questo dispositivo è la massima sicurezza che offre; infatti, l’orologio smart presenta un chip GPS integrato, che consente di localizzare e monitorare gli spostamenti dei bambini che lo indossano, e la funzione SOS, con la quale chiedere rapidamente aiuto in caso di emergenza.

In questo modo, i genitori possono seguire i movimenti dei figli e potranno permettere loro, a mano a mano che crescono, di avere una maggiore autonomia, sempre in totale tranquillità. Inserendo la SIM card (non inclusa) è possibile ricevere e rispondere a messaggi ed effettuare chiamate ai soli contatti presenti in rubrica. Grazie alla fotocamera e alla memoria integrata fino a 32 MB è possibile scattare e salvare foto direttamente dallo smartwatch. KIDSWATCH funziona con l’applicazione dedicata SeTracker2, disponibile sia per iOS che per Android, e garantisce una durata della batteria fino a 4 giorni. È disponibile all’acquisto con un prezzo consigliato al pubblico di 69,99 €.

KIDSCAMERA2 è realizzata con un design divertente e colorato (disponibile in azzurro e rosa). La scocca in plastica che garantisce la massima resistenza agli urti e alle cadute. Lo schermo colorato da 2.0″ e la risoluzione della fotocamera fino a 3 megapixel permettono di avvicinare i bambini al mondo della fotografia e il microfono e lo speaker integrati di registrare video per un massimo di 3 minuti. Grazie alla memoria espandibile fino a 32 GB (scheda non inclusa) è possibile conservare per sempre i propri ricordi e, per rendere unico ogni scatto, sono a disposizione filtri e cornici speciali.

La KIDSSCAMERA2 è dotata di batteria ricaricabile con cavo Micro-USB incluso nella confezione e garantisce un’ora consecutiva di divertimento e il prezzo consigliato al pubblico è di 29,99 €. A completare la gamma, due gadget tecnologici per i piccoli cantanti: KIDSFESTIVAL e KIDSBEAT. Il primo è un microfono senza fili con speaker integrato: la soluzione ideale per quei bambini che sognano di diventare una popstar; mentre le cuffie a filo KIDSBEAT sono dotate di padiglioni auricolari imbottiti e limitazione del volume a 85 db per una massima protezione. Sono disponibili all’acquisto con un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 29,99 € e 14,99 €.

