Le criptovalute che possono diventare ecologiche

Tra le innovazioni che abbiamo visto dall’era di Internet, puoi argomentare in modo ragionevole che la criptovaluta è la più rivoluzionaria

La finanza ha ampiamente resistito al cambiamento, ma le valute virtuali, nate tramite l’architettura blockchain, hanno sfondato il muro. In effetti, il settore non solo ha sconvolto l’economia, ma ha lasciato i banchieri centrali globali alla ricerca di una risposta.

Inoltre, la gente normale ama le risorse di criptovaluta. Un vantaggio principale che ha rispetto agli asset tradizionali come azioni e obbligazioni è che i mercati digitali sono sempre scambiati.

Non ci sono soste per pause, vacanze o calamità naturali. Godzilla potrebbe scatenare il panico nel mondo e fintanto che l’accesso a Internet e i trader disponibili saranno disponibili, le valute virtuali andranno avanti senza perdere un colpo.

Ma le criptovalute come Bitcoin (BTC) non sono universalmente amate per un motivo fondamentale: consumano una tonnellata di energia e BTC è di gran lunga il principale colpevole.

Sulla base delle informazioni dell’indice di consumo di elettricità Bitcoin dell’Università di Cambridge, i miner BTC consumano circa 130 terawattora di energia. Si tratta di circa lo 0,6% del consumo globale di elettricità, una quantità semplicemente sbalorditiva.

Poiché Bitcoin sta diventando una riserva di valore piuttosto che una criptovaluta utilitaristica, puoi sostenere che la sua terribile inefficienza è in linea con il suo nuovo scopo. Tuttavia, questa logica non volerà con coloro che pensano alla sostenibilità ambientale.

Le criptovalute e l’ambiente

Con i millennial e la Generazione Z sempre più preoccupati per la salute del pianeta, l’interesse di tutti è rendere verdi le valute virtuali.

In effetti, esiste un’iniziativa chiamata Crypto Climate Accord, che mira a trasferire l’industria delle criptovalute (tutte le blockchain) al 100% di energia rinnovabile.

Se questa proposta prendesse piede, ciò potrebbe teoricamente espandere la base del settore degli investimenti in criptovalute.

Ecco i token ricompensa blockchain che potrebbero godere di notevoli vantaggi:

Ethereum (ETH)

Bitcoin Cash (BCH)

Litecoin (LTC)

Monero (XMR)

Zcash (ZEC)

DigiByte (DGB)

Ripple (XRP)

Ora, penso che dobbiamo essere realistici: è probabile che le criptovalute pulite non accadranno presto perché la maggior parte delle blockchain utilizza protocolli proof-of-work per il processo di mining, che è ad alta intensità energetica.

Facendo piccoli passi, però, potremmo cambiare il rapporto tra criptovaluta e ambiente. E questo potrebbe portare a legioni di investitori incentrati sulla Terra.

Criptovaluta con il potenziale per diventare verde: Ethereum (ETH)

Tra le risorse di criptovaluta da acquistare per coloro che sono preoccupati per l’ambiente, Ethereum è probabilmente il caso più convincente.

Con la sua attuale architettura proof-of-work, i token ETH consumano una notevole quantità di energia. Secondo l’articolo, Energy Consumption of Cryptocurrencies Beyond Bitcoin, che è stato ripubblicato dalla National Library of Medicine degli Stati Uniti, Ethereum ha una potenza di rete di 719,1 kilowatt.

Sebbene sia solo il 17% della potenza di tasso di Bitcoin, è facilmente la criptovaluta alternativa (altcoin) che consuma più energia. Tuttavia, il team di sviluppo dietro Ethereum sta lavorando costantemente per trasferire la sua architettura al proof-of-stake.

In effetti, sono stati compiuti progressi significativi in ​​questo dipartimento, che potrebbero vedere ETH consumare molta meno energia rispetto a prima.

Di molto meno, sto parlando di una riduzione di 100 volte dell’energia per transazione. Inoltre, Ethereum è incredibilmente redditizio, classificandosi come la seconda valuta virtuale più preziosa, con una capitalizzazione di mercato attuale di quasi $ 279 miliardi.

Guarda, puoi essere tutto incentrato sull’ambiente, ma anche le persone ecologiche vogliono un tipo diverso di verde. Pertanto, considero ETH la criptovaluta più promettente se può “ripulire” il suo atto.