RAZERCON 2021: tanti prodotti per i gamer

Con 1,5 milioni di spettatori coinvolti, il primo livestream a zero emissioni dedicato ai gamer è stato un vero successo. Vediamo gli annunci del RAZERCON 2021

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso il 21 ottobre 2021, un giorno indimenticabile per la community gaming globale. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati sulla RazerCon 2021, il primo livestream per gamer interamente a emissioni zero, per vedere il CEO di Razer Min-Liang Tan annunciare l’ingresso di Razer nel settore dei componenti per PC ad alte prestazioni, fornire un aggiornamento sulle iniziative di sostenibilità dell’azienda e rivelare in esclusiva diversi nuovi prodotti in arrivo.

L’evento digitale di quest’anno è stato un incredibile successo tra i fan di Razer, superando il record della RazerCon 2020 e raggiungendo un picco di oltre 1,5 milioni di spettatori con un totale di oltre 375.000 ore viste e 250 milioni di impression su YouTube, Twitch, Facebook e TikTok. In vero stile Razer, la RazerCon 2021 ha celebrato tutto ciò che riguarda il gaming con contenuti molto attesi e annunci entusiasmanti da partner come Intel, Microsoft, Norton Gaming e Seagate Gaming. Razer ha svelato nuovi prodotti esclusivi, tra cui l’attesissimo Razer Zephyr Wearable Air Purifier, la nuovissima famiglia di sedie da gioco Razer Enki e la linea Razer Kraken V3.

Razer Zephyr Wearable Air Purifier: respira il futuro

Presentato per la prima volta al CES 2021 come concept denominato Project Hazel, Razer Zephyr è l’ultima evoluzione di un purificatore d’aria indossabile ispirato ai principi di sicurezza, socialità e sostenibilità. Lo scorso agosto, Razer ha contattato la sua community globale per effettuare dei beta-test del Razer Zephyr. Il programma ha ricevuto ampi consensi e un numero davvero elevato di adesioni. Prendendo spunto dal feedback dei fan, Razer Zephyr è stato progettato per fornire un’opzione di maschera intelligente ed ecologica.

Registrati presso la FDA e testati in laboratorio per il 99% BFE, i filtri di grado N95 del Razer Zephyr con protezione bidirezionale durano il triplo rispetto alle mascherine monouso e assicurano il massimo filtraggio dell’aria. Progettato con circolazione attiva, Razer Zephyr è dotato di due camere di ricambio dell’aria che permettono una circolazione continua della stessa dall’esterno all’interno e viceversa.

Razer Zephyr è arricchito da una coppia di ventole a 2 velocità (4200/6200 RPM) che permettono una maggiore circolazione dell’aria per un raffreddamento ancora più efficace, fornendo aria fresca filtrata e un maggiore comfort. Razer Zephyr garantisce, infine, un livello elevato di interazione sociale grazie a un design trasparente con uno strato di rivestimento anti-appannamento e luci interne per consentire di mostrare le proprie espressioni facciali.

Grazie all’integrazione della tecnologia Razer Chroma RGB , gli utenti possono dire la loro con le luci interne del Razer Zephyr e le ventole facilmente controllabili tramite l’app dedicata per iOS e Android. Progettata tenendo a mente comfort e salute, una guarnizione per il viso in morbido silicone con un design a doppio cinturino assicura il massimo della tenuta su naso e bocca, mentre le cinghie regolabili per la testa e il collo garantiscono una vestibilità sicura e confortevole per qualsiasi dimensione del capo. Creati per un futuro sostenibile, i filtri di grado N95 del Razer Zephyr mantengono un’efficienza di filtrazione ottimizzata fino a tre giorni, con una riduzione pari all’ 80% in meno di rifiuti rispetto alle maschere monouso. Tutti i dettagli nel sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità

Razer Zephyr è disponibile su Razer.com a 109.99 euro.

Razer N95 Grade Filter Pack (10 set di filtri) è disponibile su Razer.com a 34.99 euro.

Razer Zephyr Starter Pack (Zephyr e tre N95 Grade Filter Packs) è disponibile su Razer.com a 159.99 euro.

Famiglia Razer Enki: il massimo della comodità per tutto il giorno

Alla RazerCon 2021 è stata lanciata anche l’ultima linea di sedie da gioco di Razer. Progettata da zero per il comfort per tutto il giorno, la famiglia di sedie gaming Razer Enki è il frutto di un ampio processo di ricerca e sviluppo per fornire ai gamer il massimo livello di comfort nelle maratone di gioco. A guidare la linea è la Razer Enki, che è stata progettata per garantire una distribuzione ottimale del peso. Caratterizzata da un nuovo design con archi delle spalle estesi a 110 gradi, una base di seduta ultrawide da 21”, una reclinazione di 152 gradi e un arco lombare incorporato, Razer Enki influenza in modo discreto la postura di seduta alleviando la pressione e lo stress su schiena e gambe. Gli archi per le spalle mantengono gli utenti nella postura ideale, mentre l’ampia base del sedile aiuta a distribuire il peso in modo uniforme.

A elevare questa esperienza di comfort di gioco giornaliero ci pensa la Razer Enki Pro. Mettendo in mostra una finitura in fibra di carbonio sull’esterno della sedia, è rivestita in Alcantara premium e similpelle sostenibile, con un cuscino dello schienale a doppia densità per un comfort mirato sulla zona lombare. La Razer Enki Pro è la sedia definitiva per il comfort giornaliero. Per il gamer attento al budget, la Razer Enki X presenta gli stessi elementi di design della Razer Enki per un comfort di gioco essenziale quotidiano. Disponibile in verde Razer, la Razer Enki X è dotata di braccioli bidimensionali e una reclinazione di 152 gradi e si adatta a una moltitudine di stili di seduta. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità

Razer Enki Pro, Razer Enki, Razer Enki X sono disponibili su Razer.com e retailer selezionati a partire da 329,99 euro.

Famiglia Kraken V3: senti i tuoi giochi, immergi i tuoi sensi

Nel corso della storia del gaming, la tecnologia audio e visiva si è evoluta per coinvolgere profondamente i nostri sensi di vista e udito e creare, in questo modo, esperienze realistiche nei giochi. Progettate da zero per dare vita a un’esperienza di audio in game più coinvolgente possibile, la linea Razer Kraken V3 rappresenta una rivisitazione delle Kraken, tanto apprezzate dai fan, mantenendone le funzionalità e implementando Razer HyperSense per offrire un’esperienza più realistica.

Razer HyperSense è una tecnologia aptica intelligente che offre un feedback sensoriale tattile ricco e realistico basato su spunti audio. Permette ai gamer di sentire l’azione nei loro giochi preferiti utilizzando driver aptici avanzati all’interno dei padiglioni auricolari per convertire i segnali sonori in un feedback tattile dinamico. Alla RazerCon 2021, Razer ha presentato le Razer Kraken V3 Pro, le prime cuffie gaming wireless nell’iconica linea Kraken. Con Razer HyperSense e un regolatore “on-headset”, i gamer possono personalizzare l’intensità aptica per sensazioni realistiche.

Le cuffie sono realizzate con i driver Razer TriForce Titanium da 50mm per creare un suono potente e coinvolgente, mentre il THX Spatial Audio offre agli utenti un’opzione di audio surround con una più ampia serie di funzionalità di personalizzazione. Sfoggiano un design rinnovato più sottile e leggero, con un nuovo anello lucido Razer Chroma RGB, un microfono supercardioide HyperClear removibile e funzionalità di ricarica USB-C. La linea Razer Kraken V3 include anche le Razer Kraken V3 HyperSense, che offrono la stessa esperienza aptica ma in modalità cablata, e le Razer Kraken V3 che presentano specifiche identiche senza aptica. Tutti i dettagli nel sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità

Razer Kraken V3 Pro, Razer Kraken V3 HyperSense, e Razer Kraken V3 saranno disponibili su Razer.com e retailer selezionati a partire da 109.99 euro.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!