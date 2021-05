Recensione Razer Kraken V3 X: le prime cuffie RGB con TriForce da 40 mm

Le nuove cuffie da gaming Razer Kraken V3 X presentano alcune novità interessanti tra cui gli innovativi driver TriForce da 40 mm. Scopriamo insieme come si comportano in questa recensione

Le Razer Kraken V3 X sono cuffie da gioco cablate entry-level che spiccano per un design semplice dotato di illuminazione RGB personalizzabile e di un connettore USB-A invece di un connettore TRRS standard da 1/8″. Queste cuffie da gaming sono realizzate per i giocatori con un budget limitato e funzionano altrettanto bene per chiunque abbia bisogno di dispositivi audio con un microfono integrato. Scopriamone di più in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

Prima di avviarci nella recensione vera e propria, è giusto porre una lente di ingrandimento verso i dati tecnici principali con la classica carrellata qui di seguito:

Driver audio: Razer TriForce 40mm

Razer TriForce 40mm Caratteristiche audio: 7.1 surround sound

7.1 surround sound Confort: imbottiture in memory foam

imbottiture in memory foam Microfono: HyperClear Cardioid

HyperClear Cardioid Illuminazione: Razer Chroma RGB

Razer Chroma RGB Controlli: volume e pulsante per mutare il microfono

volume e pulsante per mutare il microfono Peso: 285g

285g Connettività: USB Type-A

Unboxing, design e comodità | Recensione Razer Kraken V3 X

Le Razer Kraken V3 X sono, quindi, delle cuffie che utilizzano esclusivamente una connessione USB e che, pur funzionando meglio sul PC, si possono collegare anche su console. Nell’elegante e curata confezione di vendita, sono presenti le cuffie, un codice per scaricare il software di virtualizzazione surround 7.1 di Razer e alcuni manuali e adesivi Razer Chroma. Piccola nota curiosa: la presenza di “V3” nel nome è un po’ fuorviante, poiché in realtà questa è la seconda versione del celebre marchio più economico dell’azienda conosciuto come Kraken X e lanciato alcuni anni fa. Tornando alle cuffie, la leggerezza del telaio e gli eccellenti cuscinetti rendono l’accessorio molto confortevole anche durante le lunghe sessioni di utilizzo. Ottima anche la regolazione dell’archetto, anch’esso dotato di un morbido cuscinetto, per permettere l’utilizzo anche agli utenti con le teste più grandi.

Sfortunatamente, non c’è alcun tipo di rotazione orizzontale dei padiglioni auricolari e questo non sarebbe un problema se i cuscinetti non fossero realizzati in memory foam. Quest’ultima rende le imbottiture più dense e la mancanza di regolazione orizzontale porta la parte posteriore dei padiglioni a scivolare dalla parte posteriore della testa soprattutto quando questa è più grande della media. Ciò richiede di giocherellare con i padiglioni ogni volta che vengono indossati per ottenere una vestibilità e una tenuta adeguate. Tuttavia adattare perfettamente il padiglione alle orecchie porta a udire un rimbombo sonoro fastidioso, ma questo lo vedremo più avanti.

Dal punto di vista della costruzione, le Razer Kraken V3 X sono perfette. Sebbene siano realizzate interamente in plastica, la sua qualità è ottima. Ogni componente è prodotto in plastica ABS nera, compresi i meccanismi di regolazione che danno una sensazione ruvida al loro clic. Quest’ultima caratteristica non è, purtroppo, un pregio dato che sarebbe stato più preferibile l’uso di supporti in metallo che avrebbero donato una maggiore robustezza e sicurezza.

Funzionalità e audio | Recensione Razer Kraken V3 X

Passando la lato tecnico, le Kraken V3 X sono le prime cuffie Razer a utilizzare i nuovi driver TriForce da 40 mm più piccoli dei classici da 50 mm. Purtroppo il risultato complessivo non è perfetto dato che il volume alto e il suono corposo devono fare i conti con un rimbombo fastidioso e a dei bassi troppo accentuati. Di conseguenza, la gamma media è imprecisa, con un suono caldo e scuro che rende, ad esempio, le voci femminili più spesse e risonanti di quanto dovrebbero e attutisce i segnali direzionali nei giochi. Gli alti sono allo stesso modo incassati e ovattati. Considerando la fama del marchio Razer non ci aspettavamo un audio così mediocre, ma per fortuna viene in aiuto la virtualizzazione del surround 7.1 che dona un senso di ampiezza dell’audio come se fossimo in un palcoscenico. Questo aspetto permette di rendere l’audio più ampio e pulito, ma non corregge i difetti sopracitati.

Il microfono è l’aspetto migliore di queste cuffie Razer Kraken V3 X. Capta molto bene la voce, con una sensibilità perfetta e un bel tono vocale. Purtroppo, anche qui, non è tutto oro quel che luccica perché, a differenza di altri dispositivi USB della Razer, il software Synapse non contiene regolazioni per il microfono. Infine l’illuminazione RGB presente nei padiglioni auricolari è abbastanza luminosa e molto semplice da controllare con il software Razer. Senza quest’ultimo in esecuzione, l’effetto predefinito è quello di un ciclo di colori in loop. A completare l’insieme delle funzionalità, sia il pulsante di disattivazione del microfono che la rotella del volume sul padiglione auricolare sinistro funzionano perfettamente.

Troppi compromessi per un dispositivo dalle alte aspettative

Se ci fosse stato un miglior equilibrio sonoro, i padiglioni girevoli, la regolazione in metallo e le opzioni di controllo del microfono via software, queste Kraken V3 X sarebbero state perfette. Purtroppo, nel suo stato attuale, vengono surclassate da prodotti più economici anche della stessa Razer, tra cui le BlackShark V2 X che, in meno, hanno solo la mancanza dell’illuminazione RGB. Dal punto di vista dell’audio, però, ci permettiamo una riserva: essendo il primo prodotto in assoluto a montare i nuovi driver TriForce da 40 mm invece dei classici TriForce da 50 mm, magari con altri prodotti in futuro potrebbero migliorare i difetti presenti in questo modello iniziale.

Voi cosa ne pensate di queste cuffie Razer Kraken V3 X? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.