Mr Inbetween: la stagione completa su Disney+

Da oggi disponibile sulla piattaforma Disney+ nella sezione Star, la prima stagione dell’imperdibile serie Mr Inbetween. Creata da Scott Ryan, l’insolita vita di uno stravagante killer professionista nella nuova black comedy più acclamata d’America

Disney+ è pronto a stupire tutti gli abbonati ancora una volta, con l’imperdibile prima stagione della serie più bizzarra e acclamata d’America, Mr. Inbetween. Creata da Scott Ryan e Damon Herriman, ispirata al film cult del 2005 “The Magician”; una black comedy basata sull’insolita vita di un killer professionista, in un precario e folle equilibrio tra vita privata e business.

Trasmessa per la prima volta in Australia nel lontano 2018, composta da un totale di 3 stagioni (ancora in corso); la prima stagione completa distribuita sulla piattaforma Disney+ dal mese di Ottobre 2021. Ecco di seguito la sinossi per non farvi cogliere impreparati.

Mr Inbetween: che fatica essere un sicario

Se pensate che la vostra sia piena di impegni e imprevisti, non avete ancora conosciuto le vicende di Ray Shoesmith (Scott Ryan), protagonista di Mr. Inbetween.

Sicario definito ” a noleggio”, Ray svolge una vita stravagante e insolita, alla ricerca di un equilibrio costante tra la sfera privata e vita professionale. Alla spalle un’infanzia dura e piena di sofferenza, con un fratello malato a cui badare -Bruce (Nicholas Cassim)- portando il protagonista a costruirsi in parte una corazza.

Dotato di un senso dell’umorismo spinto e con la battuta secca sempre pronta; nell’era modera cerca di non farsi mai cogliere impreparato destreggiandosi tra ruolo di padre, ex marito e amante focoso.

Tuttavia, le grandi responsabilità e i problemi familiari iniziano a fare capolino mentre le pressioni lavorative avanzano feroci. Il suo coinvolgimento nel mondo criminale inizia a pesare sulla sua vita personale e quella dei suoi cari.

Presenti nel cast anche Damon Herriman; Justin Rosniak; Nicholas Cassim, Chika Yasumura, Edmund Lembke-Hogan, Dorian Nkono, Lizzie Schebesta, Jackson Tozer.

