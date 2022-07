Philips Monitors: ecco il nuovo monitor portatile 16B1P3302

Philips Monitors presenta il nuovo modello 16B1P3302, nuovissimo e leggerissimo monitor da 16 pollici, ricco di funzionalità e migliorato sia per l’intrattenimento che per la produttività

Nel mondo frenetico di oggi, la mobilità è una delle caratteristiche fondamentali nella vita quotidiana ma, una maggiore mobilità, richiede anche maggiore flessibilità. A casa o in ufficio, con gli amici o con i colleghi, durante varie attività o in relax, gli utenti hanno bisogno di soluzioni in grado di stare al passo con il loro stile di vita dinamico.

Per questo motivo Philips presenta il nuovo modello 16B1P3302, un nuovissimo e leggerissimo monitor da 16 pollici (15,6″ / 39,6 cm diag.). Ricco di funzionalità e migliorato sia per l’intrattenimento che per la produttività, è caratterizzato da un design elegante, sottile e pluripremiato.

Caratteristiche principali

Tecnologia IPS LED wide view per colori precisi e autentici

Display 16:9 Full HD (1920 x 1080) per immagini nitide e dettagliate

Un cavo USB dual mesh, per una maggiore flessibilità e meno ingombro dei cavi

Visualizzazione a doppio schermo per una maggiore produttività

USB-A con DisplayLink per presentazioni e condivisioni veloci

Design leggero, pieghevole e pluripremiato per flessibilità e stile

Le parole di Carlos Sanchez

Carlos Sanchez, Senior Product Manager per l’Europa presso MMD Monitors & Displays, ha dichiarato:

Il monitor portatile Philips 16B1P3302 è stato realizzato per lo stile di vita dinamico e in continuo movimento di oggi. L’ambiente di lavoro e la vita lavorativa tradizionali sono ormai superate, ed è necessario oggi accogliere il lavoro ibrido e l’estrema flessibilità che lo caratterizza. Questo modello combina le caratteristiche di produttività e prestazioni di un monitor fisso con la facile portabilità di un laptop.

La portabilità incontra la produttività

Il Philips 16B1P3302 ha tutte le caratteristiche necessarie per essere produttivo in vari contesti di lavoro, dalle scrivanie degli uffici, al lavoro da casa fino a soluzioni di lavoro agile di ogni tipo. Il suo display Full HD 16:9 migliorato con Smart Image lo rende compatto per portarlo ovunque, offrendo al contempo un potente effetto visivo grazie ai colori vividi, ai dettagli nitidi e ai ricchi contrasti. La tecnologia IPS offre ampi angoli di visione di 178°/178°, così da potersi godere il display da quasi tutte le angolazioni.

La flessibilità è davvero garantita con il Philips 16B1P3302, grazie a una serie di funzioni progettate per facilitare il lavoro e il gioco in movimento. Il sottile cavo USB del monitor è morbido e flessibile e può essere infilato in qualsiasi borsa, mentre i connettori di tipo C e di tipo A consentono agli utenti di godersi video ad alta risoluzione dal proprio smartphone o laptop, di sfruttare la produttività del doppio schermo, di ricaricare il monitor, e di trasferire i dati ad alta velocità godendosi la possibilità di condividere e fare presentazioni facilmente.

Oltre a queste caratteristiche di comfort e di alte prestazioni, caratteristiche fondamentali in questo monitor, il Philips 16B1P3302 include anche un supporto per avere un’inclinazione multi-angolo che gli permette di piegarsi fino 90 gradi, oltre che la LowBlue Mode e la tecnologia Flicker-free.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor portatile 16B1P3302 di Philips Monitors?