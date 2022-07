IRDM: ecco i moduli di memoria PRO DDR4 Crimson White

Il marchio da gaming IRDM, rispondendo alle aspettative di giocatori e costruttori di PC, introduce nuovi moduli di memoria DRAM bianchi, che si distinguono per i dettagli rossi e la marcatura dei dissipatori di calore. La serie IRDM PRO DDR4 Crimson White è una risposta al crescente interesse per i set di PC composti da componenti bianchi.

Gli ultimi moduli del portafoglio IRDM sono caratterizzati da una frequenza di 3600 MHz con timing 18-22-22 e una tensione di 1,35V. L’offerta comprende moduli singoli con capacità di 8 e 16 GB, oltre ai sempre più popolari set Dual Channel da 16 e 32 GB.

IRDM PRO DDR4 Crimson White è una memoria progettata per i giocatori, gli appassionati e gli utenti che si aspettano un funzionamento veloce e stabile del proprio computer. Le memorie si basano su un PCB bianco a 8 strati e su chip di memoria D-Die Samsung selezionati. L’intero modulo è racchiuso in un elegante dissipatore di calore bianco con il caratteristico logo IRDM color cremisi.

Wiesław Wilk, presidente di Wilk Elektronik SA, proprietaria del marchio IRDM, afferma:

Siamo convinti che i nostri nuovi moduli piaceranno a molti giocatori e saranno il complemento perfetto per i set di PC bianchi che continuano a crescere in popolarità. Vale la pena prestare attenzione non solo al design accattivante dei moduli di memoria Crimson White, ma anche ai componenti di alta qualità, come i chip di memoria del marchio Samsung qui utilizzati.